2020-05-30T22:56:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в Москве на 31 мая 2020 года увеличилось до 2 477 человек

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Москве на 31 мая 2020 года
Ксения АНУФРИЕВА
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Число умерших из-за коронавируса в Москве на 31 мая 2020 года увеличилось до 2 408 человекЧисло умерших из-за коронавируса в Москве на 31 мая 2020 года увеличилось до 2 408 человекФото: Михаил ФРОЛОВ
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Число умерших из-за коронавируса в Москве на 31 мая 2020 года увеличилось до 2 477 человек. Жертвами болезни в столице за последние сутки стали 69 пациентов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

Всего в России с начала эпидемии заболевания зафиксировано 4 555 летальных исходов после заражения коронавирусом, за последние сутки данный показатель увеличился на 181 человека. Среди заболевших в настоящее время в стране числится 224 551 пациент с подтвержденным диагнозом.

Ранее сайт kp.ru писал, что врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что помешает возникновению повторной вспышки коронавируса. По мнению специалиста фактором, которые может предотвратить такой неблагоприятный расклад, станет соблюдение социальной дистанции. Доктор также прокомментировал постепенное снятие ограничений в России – во многих регионах государства люди смогут гулять на улице с 1 июня. Мясников подчеркнул, что необходимо соблюдать дистанцию и расписание прогулок, чтобы избежать массового скопления людей на улицах городов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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