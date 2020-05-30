30 Май 2020 2020-05-30T23:02:29+03:00

Это первый запуск космического корабля с территории США за девять лет Фото: Кадр видео

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Космический корабль Crew Dragon вышел на орбиту. Астронавты Боб Бенкен и Даг Херли прошли самый опасный этап своего путешествия - выход со стартовой площадки, отделение первой ступени, которая успешно приземлилась. Двигатель второй ступени включился своевременно.

В НАСА говорят, что пока "все проходит безупречно", но радоваться не спешат, пока не убедятся, что Бенкен и Херли благополучно добрались до МКС.

- Мы впервые за 9 лет запустили американских астронавтов на американских ракетах с американской земли. Я так горжусь NASA, а также SpaceX,- признался глава американской корпорации Джим Брайденстайн.

Он сообщил, что "вздохнул с облегчением", когда ракету Falcon 9 с космическим кораблем успешно запустили, несмотря на то, что это была вторая попытка, несмотря на погоду - за несколько часов до вылета начался проливной дождь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/782223" frameborder="0"></iframe> Crew Dragon вышел на орбиту.

Бенкен и Херли проведут около 19 часов на космическом корабле, стыковка с МКС назначена на вечер воскресенья 31 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU