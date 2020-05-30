Корабль Crew Dragon вышел на орбиту
Космический корабль Crew Dragon вышел на орбиту. Астронавты Боб Бенкен и Даг Херли прошли самый опасный этап своего путешествия - выход со стартовой площадки, отделение первой ступени, которая успешно приземлилась. Двигатель второй ступени включился своевременно.
В НАСА говорят, что пока "все проходит безупречно", но радоваться не спешат, пока не убедятся, что Бенкен и Херли благополучно добрались до МКС.
- Мы впервые за 9 лет запустили американских астронавтов на американских ракетах с американской земли. Я так горжусь NASA, а также SpaceX,- признался глава американской корпорации Джим Брайденстайн.
Он сообщил, что "вздохнул с облегчением", когда ракету Falcon 9 с космическим кораблем успешно запустили, несмотря на то, что это была вторая попытка, несмотря на погоду - за несколько часов до вылета начался проливной дождь.
Crew Dragon вышел на орбиту.
Бенкен и Херли проведут около 19 часов на космическом корабле, стыковка с МКС назначена на вечер воскресенья 31 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU