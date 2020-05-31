Астронавты на Crew Dragon по традиции дали кораблю имя

31 Май 2020 2020-05-31T02:55:44+03:00

Шаттл назвали так же, как и предпоследний полетевший в космос корабль НАСА

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Экипаж первого пилотируемого космического корабля Crew Dragon, которые отправился к Международной космической станции 30 мая, по старой традиции дал судну имя – Endeavor. Об этом сообщает глава НАСА Джим Брайденстайн.

Имя переводится примерно "амбициозное начинание", "устремление". Примечательно, что именно так назывался многоразовый транспортный космический корабль НАСА, который стал предпоследним в американской космической программе Спейс шаттл 2011 года.

Традиция, по которой члены экипажа дают имена своим кораблями, зародилась в 60-х годах прошлого века в ходе первой пилотируемой программы Соединенных Штатов США «Меркурий». До запуска Crew Dragon Даглас Херли и Роберт Бенкен говорили, что намерены продолжить данную традицию, но имя корабля сообщат только тогда, когда для этого настанет самый подходящий момент. После запуска и выхода на орбиту судно назвали Endeavor.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/782223" frameborder="0"></iframe> Crew Dragon вышел на орбиту.

ИСТОЧНИК KP.RU