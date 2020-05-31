Астронавты на Crew Dragon по традиции дали кораблю имя
Экипаж первого пилотируемого космического корабля Crew Dragon, которые отправился к Международной космической станции 30 мая, по старой традиции дал судну имя – Endeavor. Об этом сообщает глава НАСА Джим Брайденстайн.
Имя переводится примерно "амбициозное начинание", "устремление". Примечательно, что именно так назывался многоразовый транспортный космический корабль НАСА, который стал предпоследним в американской космической программе Спейс шаттл 2011 года.
Традиция, по которой члены экипажа дают имена своим кораблями, зародилась в 60-х годах прошлого века в ходе первой пилотируемой программы Соединенных Штатов США «Меркурий». До запуска Crew Dragon Даглас Херли и Роберт Бенкен говорили, что намерены продолжить данную традицию, но имя корабля сообщат только тогда, когда для этого настанет самый подходящий момент. После запуска и выхода на орбиту судно назвали Endeavor.
Crew Dragon вышел на орбиту.
ИСТОЧНИК KP.RU