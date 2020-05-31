Космонавт Сергей Крикалев: С появлением Crew Dragon и Starliner у нас появляется дополнительный резерв

31 Май 2020 2020-05-31T02:15:44+03:00

Сергей Крикалев отметил, что это уже не финансовые отношения, а один из вариантов повышения надежности полетов. Фото: Евгения ГУСЕВА

Изменить размер текста: A A

В субботу произошло долгожданное событие – первый в истории коммерческий космический корабль Crew Dragon с астронавтами на борту полетел к Международной космической станции. В интервью «Комсомольской правде» исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам, один из самых опытных российских космонавтов Сергей Крикалев рассказал, как после данного события может измениться сотрудничество с МКС, если теперь у каждого будет своя транспортная система.

По словам специалиста, транспортная система и до запуска корабля была у всех своя, поэтому если что изменится – то это финансовые отношения.

- С появлением Crew Dragon и Starliner у нас появляется дополнительный резерв. США предложили, и российская сторона согласилась с целесообразностью когда-то в будущем делать обменные полеты. При нынешних рисках, в случае, если какой-то корабль не долетит по разным причинам до МКС, не сможет с ней состыковаться, не туда даст импульс, не должно быть так, чтобы один из сегментов станции остался без специалистов, которые его могли бы обслуживать. Поэтому и возникло предложение: когда американские корабли станут более надежными, не должно быть так, чтобы один из сегментов станции остался без специалистов, которые его могут обслуживать, - рассказал российский космонавт.

Сергей Крикалев отметил, что это уже не финансовые отношения, а один из вариантов повышения надежности полетов.

- В случае любого сбоя хотя бы один человек из другого сегмента будет находиться на борту станции. Я думаю, сотрудничество в таком направлении пойдет. И искренне надеюсь, что корабли США нормально полетят, подтвердят свою надежность, чтобы мы согласились сажать туда своих астронавтов, - прокомментировал исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам.

Как ранее писал сайт kp.ru, историческое событие – запуск космического корабля Crew Dragon к Международной космической станции – произошло в субботу, 30 мая. На борту шатла находятся астронавты Даглас Херли и Роберт Бенкен. Первая ступень ракеты SpaceX Falcon 9 уже отделилась на второй и успешно приземлилась, а корабль с космонавтами вышел на орбиту планеты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как полет Crew Dragon Илона Маска скажется на космической программе России

Этот вопрос обсуждаем вместе с исполнительным директором Роскосмоса по пилотируемым программам, одним из самых опытных наших космонавтов Сергеем Крикалевым (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU