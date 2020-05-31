Сергей Крикалев объяснил разницу между Crew Dragon и российским «Орлом»

31 Май 2020 2020-05-31T04:20:18+03:00

Космонавт в интервью «КП» сравнил эти космические корабли с легковым автомобилем и грузовиком

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В интервью «Комсомольской правде» исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам, российский космонавт Сергей Крикалев объяснил разницу между американским космическим кораблем Crew Dragon, запущенном в космос в субботу, 30 мая, и российским перспективным пилотируемым транспортным кораблем «Орел».

- Разница существенная, И Starliner Boeing, и Crew Dragon с самого начала делали для низкой околоземной орбиты. Наш транспортный корабль является кораблем дальнего класса, совсем другой весовой категории. В смысле назначения и массовых параметров, возможностей на разгон, торможение, ближе «Ориону» американского производства. Это как сравниваться легковую машину и грузовую. Совершенно другие масса, возможности, затраты, стоимость, - рассказал российский космонавт.

Сергей Крикалев добавил, что и на нашем ППТК можно возить пассажиров на Международную космическую станцию, однако данная процедура будет не слишком целесообразной.

- Это будет дороже. У нас запланированы первые испытания «Орла» провести на Международную космическую станцию. «Орион» тоже сначала слетает на станцию, когда до него дело дойдет, - отметил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам.

Как ранее писал сайт kp.ru, в рамках интервью Сергей Крикалев затронул вопрос отправки на МКС туристов, отметив, что в России по этому поводу уже было подано несколько заявок. Он также рассказал, как после полета американского корабля может измениться сотрудничество с Международной космической станцией и есть ли для России плюсы в долгожданном запуске Crew Dragon, который прошел 30 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU