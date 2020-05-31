2020-05-31T07:33:33+03:00
Политика

На Украине испытали ракету, «угрожающую» Крымскому мосту

«Нептун» поразил две цели
Елена ГИЛЬМАНОВА
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На Украине сообщили об успешном испытали ракету «Нептун», которой угрожали уничтожить Крымский мост

Глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев заявил, что в ходе испытаний на полигоне Алибей в Одесской области украинские крылатые ракеты Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун» почти одновременно уничтожили две цели.

«Я всех вас поздравляю! Испытания прошли успешно, все надводные цели были поражены на заданной дальности», - приводит его слова агентство «АрміяInform».

Алибей рассказал, что боевые пуски производились по целям в Черном море с интервалом в две секунды. При этом первая цель находилась на расстоянии 85 километров от места пуска, а вторая — 110 километров. Расстояние между ними составляло более 20 километров. По его словам, примерно за 10-15 километров до поражения целей ракеты «Нептун» рассчитали оптимальную точку поражения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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