Первое российское лекарство от коронавируса не поступит в свободную продажу

31 Май 2020 2020-05-31T11:32:58+03:00

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Первый зарегистрированный в России препарат против коронавирусной инфекции "Авифавир" производства РФПИ и "Химрар" не поступит в свободную продажу, а будет применяться только в госпиталях.

«Препарат не поступит в свободную продажу в аптеках и может применяться только в госпиталях под наблюдением врача», - передает «Интерфакс» слова Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Как писал сайт kp.ru, накануне Министерство здравоохранения России одобрило первый препарат для лечения COVID-19 отечественного производства. Специалисты заявили, что его эффективность составляет более 80% и почти все испытуемые, принимавшие ранее «Авифавир», выздоровели за четыре дня.

Эксперты также сообщили и поставки. По их словам, в больницы российский препарат могут доставить уже 11 июня. В месяц в стране планируют выпускать более 60 тысяч упаковок лекарства.

ИСТОЧНИК KP.RU