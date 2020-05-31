2020-05-31T18:03:26+03:00
Наука

Рогозин о стыковке Crew Dragon с МКС: "Браво!"

Глава Роскосмоса Рогозин поздравил NASA с успешной стыковкой Crew Dragon с космической станцией
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Дмитрий Рогозин поздравил глав НАСА и SpaceX с успешной стыковкой Crew Dragon с МКСДмитрий Рогозин поздравил глав НАСА и SpaceX с успешной стыковкой Crew Dragon с МКСФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поздравил главу NASA Джима Брайденстайна с успешной стыковкой Crew Dragon c Международной космической станцией (МКС) и оценил шутку Илона Маска.

- Теперь можно поздравлять вас с успешными стартом и стыковкой. Браво! Я знаю, насколько вас волновал успешный исход этого важного события. Желаю команде NASA успешно завершить перемены в национальной системе транспортировки астронавтов в космос, - написал Рогозин в своём Twitter.

- Для МКС: пожалуйста, передайте мои искренние поздравления Илону Маску (мне понравилась его шутка) и команде SpaceX. С нетерпением жду дальнейшего сотрудничества!, - также заявил Дмитрий Рогозин.

Напомним, сегодня пилотируемый корабль Crew Dragon успешно пристыковался к МКС. Он доставил на Международную космическую станцию двух астронавтов - Боба Бенкена и Дага Херли.

Сайт KP.ru вёл онлайн-трансляцию события.

Корабль Crew Dragon стартовал накануне, 30 мая, с мыса Канаверал в США при помощи ракеты-носителя Falcon 9.

После успешного старта корабля Илон Маск заявил: "Батут работает". Его слова стали ответом на заявление Рогозина в 2014 году. Тогда после введения США антироссийских санкций занимавший пост вице-премьера Рогозин написал в своём Twitter: "Проанализировав санкции против нашего космопрома, предлагаю США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Попова рассказала, будут ли в России дальше расширять тестирование на коронавирус
Рогозин о стыковке Crew Dragon с МКС: "Браво!"
Рогозин после запуска Crew Dragon объяснил свои слова о батуте
Crew Dragon совершил стыковку с МКС
Учёные назвали причину массового вымирания всего живого на Земле
Crew Dragon готовится к стыковке с МКС
Песков рассказал подробнее о предстоящем Параде Победы
Площадь собора Парижской Богоматери открывается для посещения
"Исключение России было ошибкой": Пушков оценил планы Трампа пригласить РФ на G7
МИД России призвал остановить полицейский произвол в США
Приютившим детей и инвалидов во время пандемии утвердили выплаты
В Роспотребнадзоре рассказали о новых правилах посадки в самолёт
В Москве неизвестные избили мужчину и украли рюкзак с 12 млн рублей
В Минздраве поддержали запрет продажи сигарет до 21 года
Песков рассказал о работе Путина в дистанционном режиме
Песков рассказал, когда Путин объявит новую дату голосования по Конституции РФ
Песков сообщил детали парада Победы на Красной площади