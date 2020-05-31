Рогозин о стыковке Crew Dragon с МКС: "Браво!"

31 Май 2020 2020-05-31T18:03:26+03:00

Дмитрий Рогозин поздравил глав НАСА и SpaceX с успешной стыковкой Crew Dragon с МКС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поздравил главу NASA Джима Брайденстайна с успешной стыковкой Crew Dragon c Международной космической станцией (МКС) и оценил шутку Илона Маска.

- Теперь можно поздравлять вас с успешными стартом и стыковкой. Браво! Я знаю, насколько вас волновал успешный исход этого важного события. Желаю команде NASA успешно завершить перемены в национальной системе транспортировки астронавтов в космос, - написал Рогозин в своём Twitter.

- Для МКС: пожалуйста, передайте мои искренние поздравления Илону Маску (мне понравилась его шутка) и команде SpaceX. С нетерпением жду дальнейшего сотрудничества!, - также заявил Дмитрий Рогозин.

Напомним, сегодня пилотируемый корабль Crew Dragon успешно пристыковался к МКС. Он доставил на Международную космическую станцию двух астронавтов - Боба Бенкена и Дага Херли.

Сайт KP.ru вёл онлайн-трансляцию события.

Корабль Crew Dragon стартовал накануне, 30 мая, с мыса Канаверал в США при помощи ракеты-носителя Falcon 9.

После успешного старта корабля Илон Маск заявил: "Батут работает". Его слова стали ответом на заявление Рогозина в 2014 году. Тогда после введения США антироссийских санкций занимавший пост вице-премьера Рогозин написал в своём Twitter: "Проанализировав санкции против нашего космопрома, предлагаю США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута".

ИСТОЧНИК KP.RU