Попова рассказала, будут ли в России дальше расширять тестирование на коронавирус
В России не предполагается бесконечного и безграничного роста тестирования на COVID-19, и это не нужно, сообщил глава Роспотребнадзора Анна Попова.
К 31 мая в России повели 10,6 миллиона тестов на выявление коронавируса. Под наблюдением врачей из-за подозрения на заражение COVID-19 находятся 327 тысяч человек.
Напомним, сегодня число случаев заражения коронавирусом в России превысило отметку в 400 тысяч. За последние сутки специалисты выявили 9 268 новых заражённых, а общее их число достигло 405 843 человек.
Вылечились уже 171 883 пациента с подтверждённым ранее диагнозом коронавируса. За всё время эпидемии в России от вируса погибли 4 693 человека.
ИСТОЧНИК KP.RU