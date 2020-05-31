Попова рассказала, будут ли в России дальше расширять тестирование на коронавирус

31 Май 2020 2020-05-31T18:11:11+03:00

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что бесконечного и безграничного роста тестирования на COVID-19 не предполагается Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Роспотребнадзор провёл уже более 10,6 млн тестов на выявление COVID-19

Изменить размер текста: A A

В России не предполагается бесконечного и безграничного роста тестирования на COVID-19, и это не нужно, сообщил глава Роспотребнадзора Анна Попова.

К 31 мая в России повели 10,6 миллиона тестов на выявление коронавируса. Под наблюдением врачей из-за подозрения на заражение COVID-19 находятся 327 тысяч человек.

Напомним, сегодня число случаев заражения коронавирусом в России превысило отметку в 400 тысяч. За последние сутки специалисты выявили 9 268 новых заражённых, а общее их число достигло 405 843 человек.

Вылечились уже 171 883 пациента с подтверждённым ранее диагнозом коронавируса. За всё время эпидемии в России от вируса погибли 4 693 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU