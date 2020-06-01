2020-05-31T20:27:27+03:00
Общество

С 1 июня соцпомощь от государства нельзя будет изъять за долги

Такие выплаты будут помечать особым кодом после вступления в действие закона о запрете взыскания долгов с социальных выплат
Елена ОДИНЦОВА
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Судебные приставы получат доступ к информации обо всех видах банковских счетов должника — как в рублях, так и в иностранной валютеСудебные приставы получат доступ к информации обо всех видах банковских счетов должника — как в рублях, так и в иностранной валютеФото: Алексей БУЛАТОВ
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С 1 июня судебным приставам запрещено накладывать взыскания на социальные пособия (включая соцподдержку семьям с детьми), которые должники получают от государства. А также — на компенсации, связанные с чрезвычайными ситуациями. То есть эти деньги у вас не могут заблокировать на банковском счету и изъять в счет оплаты долга.

Такие выплаты будут обозначаться при перечислении особым кодом, чтобы их можно было распознать среди других перечислений на банковский счет должника.

В то же время с той же даты судебные приставы получат доступ к информации обо всех видах банковских счетов должника — как в рублях, так и в иностранной валюте. Приставы будут знать как номер счета, так и иметь данные о движении средств по нему. Предполагается, что в итоге должникам будет теперь сложнее избежать взысканий.

Подробнее о том, какие еще новшества вступают в силу в июне, читайте в материале «КП».

ИСТОЧНИК KP.RU

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