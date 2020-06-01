С 1 июня соцпомощь от государства нельзя будет изъять за долги
С 1 июня судебным приставам запрещено накладывать взыскания на социальные пособия (включая соцподдержку семьям с детьми), которые должники получают от государства. А также — на компенсации, связанные с чрезвычайными ситуациями. То есть эти деньги у вас не могут заблокировать на банковском счету и изъять в счет оплаты долга.
Такие выплаты будут обозначаться при перечислении особым кодом, чтобы их можно было распознать среди других перечислений на банковский счет должника.
В то же время с той же даты судебные приставы получат доступ к информации обо всех видах банковских счетов должника — как в рублях, так и в иностранной валюте. Приставы будут знать как номер счета, так и иметь данные о движении средств по нему. Предполагается, что в итоге должникам будет теперь сложнее избежать взысканий.
Подробнее о том, какие еще новшества вступают в силу в июне, читайте в материале «КП».
ИСТОЧНИК KP.RU