Байден обходит Трампа по популярности за полгода до выборов

31 Май 2020 2020-05-31T22:28:55+03:00

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Бывший вице-президент США Джо Байден, кандидат в президенты страны от Демократической партии, обошёл по популярности нынешнего президента Дональда Трампа на 10 процентных пунктов. Трамп участвует в выборах от Республиканской партии. Об этом сообщается в результатах опроса, проведённого Washington Post и ABC News.

Среди респондентов рейтинг Байдена составил 53%, а рейтинг популярности Трампа - 43%.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что в Сети опубликовали аудиозапись с телефонными разговорами бывшего президента Украины Петра Порошенко и Джо Байдена 2005-2016 годов. На записях они обсуждают будущую отставку генпрокурора Украины Виктора Шокина в обмен на миллиард долларов и кандидатуры на его место, национализацию Приватбанка Игоря Коломойского и повышение коммунальных тарифов для украинцев, а также отсутствие коалиции в Верховной раде и другие темы внутренней политики страны. Порошенко отчитывается или спрашивает, как поступать в той или иной ситуации, а Байден указывает и торопит с отставкой Шокина.

ИСТОЧНИК KP.RU