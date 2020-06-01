Трамп в разгар протестов в Вашингтоне укрывался в подземном бункере

1 Июнь 2020 2020-06-01T05:40:49+03:00

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Американский президент Дональд Трамп укрывался в подземной бункере во время массовых акций протеста и беспорядков в центре Вашингтона около Белого года в ночь с пятницы на субботу. Об этом сообщило американское издание The New York Times.

По словам источников СМИ, такое решение глава государства принял из-за непрекращающихся разгромов и беспорядков во время акции протеста из-за смерти афроамериканца. В последние несколько дней перед Белым домом проходили массовые демонстрации, которые сопровождались стычками с полицией. Демонстранты бросали в правоохранитей пластиковые бутылки с водой, камни и петарды. Рядом с резиденцией президента даже подожгли автомобиль.

По данным издения, Дональд Трамп провел в убежище под землей чуть меньше часа. На этом настояли сотрудники секретной службы государства. Были ли с ним члены его семьи – неизвестно.

Согласно существующим в США правилам, американский лидер должен укрываться в данном бункере, когда Белому дому угрожает какая-либо опасность. Во время теракта 11 сентября 2001 года в убежище под резиденцией укрывался Дик Чейни. В бункер также в свое время спускался Джордж Буш – младший после сообщений об угоне террористами воздушного судна.

ИСТОЧНИК KP.RU