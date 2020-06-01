Россияне назвали сумму, необходимую для успешного старта ребенка в жизни

1 Июнь 2020 2020-06-01T10:48:23+03:00

Россияне начинают копить на учебу и жилье для детей почти с их рождения Фото: Артем КИЛЬКИН

У кого-то это 2,8 млн рублей, а кто-то прогнозирует траты, превышающие 17 млн

Изменить размер текста: A A

Россияне назвали сумму, которую необходимо иметь, чтобы позволить ребенку удачно устроиться в жизни. Это цифры в несколько миллионов рублей и просто так их в бюджете не найти. Многие начинают копить деньги с момента рождения крохи. Такой позиции придерживаются 62% респондентов из крупных городов страны.

Такие данные в ходе опроса, приуроченного к Международному дню защиты детей, получила компания «Сбербанк страхование жизни».

Где чаще копят на детей:

Махачкала -84%,

Барнаул -73%

Астрахань -71%

Ульяновск,

Саратов,

Кемерово,

Новокузнецк,

Новосибирск,

Набережные Челны – по 70%.

Меньше всего копят на детей в Санкт-Петербурге и Москве, но по итогу родители называют самые крупные суммы, которые необходимы для успешного старта в жизни: 9,5 млн и 17,2 млн рублей соответственно

Сколько хотят накопить на поддержку потомства:

Екатеринбург – 6,2 млн рублей,

Уфа -4,4 млн.руб,.

Оренбург -3,4 млн руб.,

Махачкала – 2,8 млн.руб.

Чаще всего копят деньги на образование - 70%, 53% - на покупку жилья, 14% - просто пытаются создать финансовый резерв наследникам, 12% — на лечение, а 8% — чтобы передать средства по наследству.

Исследование показало, что женщины более склонны к накоплениям для ребенка. Доля родительниц, согласных с этим – 65%, а отцов – 59%, пишет газета "Известия".

Ранее сообщалось, что с 1 июня в России начнут выплачивать единовременные пособия семья с детьми в возрасте от 3 до 16 лет. А с 1 августа повысят накопительные пенсии. Прибавка составит 9,13%, пишет "Утро.ру".

ИСТОЧНИК KP.RU