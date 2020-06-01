Россияне назвали сумму, необходимую для успешного старта ребенка в жизни
Россияне назвали сумму, которую необходимо иметь, чтобы позволить ребенку удачно устроиться в жизни. Это цифры в несколько миллионов рублей и просто так их в бюджете не найти. Многие начинают копить деньги с момента рождения крохи. Такой позиции придерживаются 62% респондентов из крупных городов страны.
Такие данные в ходе опроса, приуроченного к Международному дню защиты детей, получила компания «Сбербанк страхование жизни».
Где чаще копят на детей:
Махачкала -84%,
Барнаул -73%
Астрахань -71%
Ульяновск,
Саратов,
Кемерово,
Новокузнецк,
Новосибирск,
Набережные Челны – по 70%.
Меньше всего копят на детей в Санкт-Петербурге и Москве, но по итогу родители называют самые крупные суммы, которые необходимы для успешного старта в жизни: 9,5 млн и 17,2 млн рублей соответственно
Сколько хотят накопить на поддержку потомства:
Екатеринбург – 6,2 млн рублей,
Уфа -4,4 млн.руб,.
Оренбург -3,4 млн руб.,
Махачкала – 2,8 млн.руб.
Чаще всего копят деньги на образование - 70%, 53% - на покупку жилья, 14% - просто пытаются создать финансовый резерв наследникам, 12% — на лечение, а 8% — чтобы передать средства по наследству.
Исследование показало, что женщины более склонны к накоплениям для ребенка. Доля родительниц, согласных с этим – 65%, а отцов – 59%, пишет газета "Известия".
Ранее сообщалось, что с 1 июня в России начнут выплачивать единовременные пособия семья с детьми в возрасте от 3 до 16 лет. А с 1 августа повысят накопительные пенсии. Прибавка составит 9,13%, пишет "Утро.ру".
ИСТОЧНИК KP.RU