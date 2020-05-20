«Раздача 10 тысяч рублей на ребенка — это не революция»: Экономисты выступают за дополнительные меры поддержки

11 мая Владимир Путин объявил о третьем пакете мер государственной помощи россиянам, среди которых выплата по 10 тысяч рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет. Безвозмездную субсидию могут получить 27 миллионов детей. В первые же часы после обращения президента сайт Госуслуги, через который идет подача заявок на выплаты, не выдержал нагрузки и перестал отвечать на запросы. Это лишнее подтверждение тому, что россиянам действительно нужны деньги. Причем на самое необходимое. Способны ли эти деньги поддержать людей и оживить экономику? И есть ли резервы на большее? «Комсомолка» задала вопросы экспертам — Георгию Бовту, Игорю Николаеву и Михаилу Делягину.

1. На что люди, в основном, будут тратить полученные деньги? Кто выиграет от раздачи?

Георгий Бовт, политолог и экономист:

- Семьи с детьми, как правило, более нуждающиеся, чем другие. И для такой категории населения характерно, что большая часть средств тратится на еду. Так будет и сейчас. Это обеспечит приток денег на потребительский рынок, но не окажет решающего значения. Это не революция по сравнению с тем, сколько вбухали в экономику американцы или европейцы. Если умножить 10 тысяч рублей на 27 миллионов детей, имеющих право на выплату, то счет идет на несколько сотен миллиардов. Но на 146 миллионов населения это не такая уж большая сумма?

Игорь Николаев, директор Института стратегического анализа компании ФБК:

- Сейчас уже не до одежды и других товаров. Потратят элементарно на самое необходимое — еду и медикаменты. Люди не были готовы к такому кризису, 60% населения оказались без каких-либо сбережений.

Так брошенный камень создает круги по воде. Будут покупать больше продуктов, значит, будет поддержан спрос на сельхозпродукцию. Вместе с ритейлом выиграют сельхозпроизводители, продовольственные компании, смежные отрасли. А вместе с ними выиграют сервисы доставки продуктов, еды и все, что сейчас функционирует.

Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации:

- Те, кому не нужны деньги на еду, в массе своей не пойдут на эти мытарства с подачей заявки. Те, кто деньги получит, потратят их на продукты.

Георгий Бовт.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

2. Смогут ли эти деньги поддержать людей в сложной ситуации? Или нужна более значительная поддержка населения?

Бовт:

- Средняя зарплата по стране под 40 тысяч рублей. Для тех, кто получает 20-25 тысяч рублей, это существенная помощь. Но по сравнению с развитыми странами это, мягко говоря, незначительная мера поддержки. Это очень мало, почти ничего. Но для нашей страны лишними не будут любые деньги.

Николаев:

- С чего все начиналось? Мартовский антикризисный план правительства, заявления чиновников, выступления президента 25 марта, потом 15 апреля и, наконец, 11 мая. Совершенно очевидно, что изначально власти не планировали такую масштабную поддержку населения, думали, что без этого обойдется. Но потом постепенно ввели дополнительные пособия по 5 тысяч рублей в течение трех месяцев для тех, кто имеет право на маткапитал, потом безвозмездную финансовую помощь в размере 12130 рублей работникам малых средних и предприятий, и, наконец, эта самую весомую помощь по 10 тысяч рублей каждому ребенку от 3 до 16 лет. Это маленькая победа, но могли бы и больше. И пока есть финансовые возможности, нужно больше. Да тем же несовершеннолетним детям с 16 до 18 лет, которые учатся и пока не могут встать на биржу труда, но тоже нуждаются в помощи.

Делягин:

- 10 тысяч рублей - это менее одного прожиточного минимума. Соответственно, чтобы прожить даже месяц, этого недостаточно.

3. Какие еще меры поддержки населения возможны? Хватит ли денег в бюджете на дальнейшие субсидии и пособия, учитывая сокращение нефтяных и налоговых доходов?

Бовт:

- Населению нужно помогать через поддержку бизнеса, который пострадал. Это частично делается через двухпроцентные кредиты для компаний. Но кредиты дают из расчета одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) на человека, а один МРОТ мало где получают. Если обратиться к опыту европейских стран, то там 2/3 или ¾ фонда заработной платы простаивающих предприятий компенсируется напрямую из государственного бюджета. В Германии компенсируют 60% , в Испании — 70%, в Великобритании 80%. Для российских компаний это была бы нормальная поддержка.

Михаил Делягин.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Довольно большие гранты получили самозанятые в той же Германии и даже небогатой Италии. У нас самозанятых порядка 340-400 тысяч населения. Им пока только вернут налоги за прошлый год. Но это тоже копейки.

Еще надо увеличить пособие по безработице для тех, кто впервые зарегистрирован на бирже труда. В Москве заявлено 19500 рублей, но кроме столицы о таких высоких пособиях никто не заявлял. В других регионах они меньше 4000 рублей. При этом в той же Москве люди жаловались, что на практике довольно трудно получить эту сумму. Надо как-то упрощать все это дело.

Николаев:

- В наиболее тяжелом положении оказались самозанятые. Официально их несколько сотен тысяч, и им окажут поддержку. Но в реальности — это 20 миллионов человек, большинство просто не стали выходить из серого сектора. Сильно пострадали работники малых предприятий. Для этих наиболее нуждающихся 20-30 миллионов человек могли бы пойти на такую масштабную меру, как выплата по 50 тысяч рублей. Это будет 1-1,5 триллиона рублей. Министр финансов Антон Силуанов оценивал, что на конец года в Фонде национального благосостояния (ФНБ) останется около 7 триллионов рублей. На 1 апреля, напомню, было 12,9 триллионов рублей. Будет потрачено почти 6 триллионов рублей, плюс расходы на третий пакет мер. Но пока в ФНБ деньги на выплаты особо нуждающимся есть.

Если сейчас не довести эти деньги до людей, этих денег не окажется. И это не только в интересах выдерживания принципа социальной справедливости, это нужно для функционирования самой экономики.

Делягин:

- В Германии, в Австрии, во Франции, в США, в Китае нет бюджетных резервов как у нас, но там людям помогают. Государство, у которого нет денег на людей, не существует.

Игорь Николаев. Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Что нужно сделать:

1. Регистрировать безработных в заявительном порядке. Если у человека нет работы, нет средств к существованию, он автоматически получает два прожиточных минимума в месяц. Почему два? Потому что официальный прожиточный минимум занижен примерно вдвое.

2. Тем, у кого нет денег, в заявительном порядке сначала замораживать, а потом списывать кредиты. Это должно действовать автоматически. Понятно, что если на счету есть условные 30 тысяч рублей, это не работает.

3. Точно такое же отношение к платежам по ЖКХ: заморозка, если дальше денег не будет, последующее списание. Если после этого у фирм ЖКХ не хватает денег для нормальной работы, нужна национализация и прямое бюджетное финансирование.

4. Любой бизнес в заявительном порядке должен получать кредит на пополнение оборотных средств в размере не менее 25% прошлогоднего оборота на срок не меньше года не более, чем под 3% годовых. Это касается среднего, малого и микробизнеса. Естественно нужно ограничивать произвол монополий, и ограничивать финансовые спекуляции, чтобы часть этих денег не посыпалась на валютный рынок.

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