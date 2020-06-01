1 Июнь 2020 2020-06-01T13:26:03+03:00

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Президент Владимир Путин поручил Минздраву возобновить плановую медпомощь населению России.

Поручение опубликовано 1 июня на сайте Кремля.

- Обеспечить возобновление плановой работы федеральных и региональных медицинских организаций по оказанию первичной медико-санитарной и специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи населению,- сказано в документе.

Это значит, что постепенно больницы, перепрофилированные под пациентов с коронавиурсом, будут возвращать в привычный режим работы. Возобновить должны и вакцинацию населения, ее прекратили в середине апреля из-за эпидемии - одной из причин стало то, что после прививки снижается иммунитет, а значит, сопротивляемость организма новому вирусу будет меньше. Из-за пандемии в марте отложили плановые не срочные операции, в том числе и в сфере пластической хирургии.

Отчитаться о выполнении поручение в правительстве должны до 20 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU