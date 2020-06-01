Зачем детям нужно делать прививки, объяснил иммунолог
Заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев объяснил, почему детям нужно обязательно делать прививки. По его словам, они поддерживают состояние здоровья ребенка, защищают его от болезней.
- Может случиться то, что случилось на Украине, когда сотни детей умирают от кори в XXI веке. Это что-то из ряда вон выходящее. Дети от этого не должны умирать, не должны этим болеть и получать от этих болезней осложнения, - заявил Зверев в эфире радио "Комсомольская правда".
Он пояснил, что речь идет о годами проверенных прививках, которые точно не дают никаких осложнений. Но даже в этом случае врачи должны индивидуально подходить к каждому ребенку. Перед вакцинацией медикам необходимо оценить состояние здоровья ребенка, чтобы не вызвать даже самых легких побочных эффектов.
Говоря о прививках нельзя не затронуть самый животрепещущий вопрос на сегодняшний день - создание вакцины от коронавируса. Сайт kp.ru писал о том, что сейчас разработкой вакцины занимаются 150 разных организаций, включая институты и компании. Более 10 из них подтвердили – стадия доклинических испытаний пройдена, и они готовы приступить к клиническому тестированию.
ИСТОЧНИК KP.RU