Зачем детям нужно делать прививки, объяснил иммунолог

1 Июнь 2020 2020-06-01T15:22:19+03:00

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Заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев объяснил, почему детям нужно обязательно делать прививки. По его словам, они поддерживают состояние здоровья ребенка, защищают его от болезней.

- Может случиться то, что случилось на Украине, когда сотни детей умирают от кори в XXI веке. Это что-то из ряда вон выходящее. Дети от этого не должны умирать, не должны этим болеть и получать от этих болезней осложнения, - заявил Зверев в эфире радио "Комсомольская правда".

Он пояснил, что речь идет о годами проверенных прививках, которые точно не дают никаких осложнений. Но даже в этом случае врачи должны индивидуально подходить к каждому ребенку. Перед вакцинацией медикам необходимо оценить состояние здоровья ребенка, чтобы не вызвать даже самых легких побочных эффектов.

Говоря о прививках нельзя не затронуть самый животрепещущий вопрос на сегодняшний день - создание вакцины от коронавируса. Сайт kp.ru писал о том, что сейчас разработкой вакцины занимаются 150 разных организаций, включая институты и компании. Более 10 из них подтвердили – стадия доклинических испытаний пройдена, и они готовы приступить к клиническому тестированию.

ИСТОЧНИК KP.RU