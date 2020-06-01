Самые перспективные российские вакцины от коронавируса: ученые назвали плюсы и минусы

Российская академия наук на днях в ходе онлайн конференции обсуждала животрепещущий вопрос: как идет разработка вакцин от новой коронавирусной инфекции. Хотя, ей уже полгода. Можно, наверно, переставать ее считать новой и начинать жить, считаясь с ней. Собственно, лучшие научно-исследовательские институты страны пытаются подготовить нас к такой жизни, разрабатывая вакцинную ловушку для sars-cov-2.

По словам президента РАН академика Александра Сергеева, 150 разных организаций, включая институты и компании, ведут работы по подготовке вакцины от COVID-19. Более 10 подтвердили – стадия доклинических испытаний пройдена и они готовы приступить к клиническому тестированию. Но нас всех сейчас волнуют два ключевых вопроса – сроки разработки вакцины и ее безопасность. Вот наиболее перспективные, на взгляд ученых, разработки.

Разработчик: Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова.

Вакцина: ведется разработка на основе аттенуированных и инактивированных вирусов (живая ослабленная вакцина) возбудителей новой коронавирусной инфекции.

Аттенуированная вакцина – та, в которой возбудитель ослаблен и утратил патогенные свойства. Однако может размножаться в организме и вызывать у него иммунитет.

Инактивированная вакцина - та, в которой вирусы (или бактерии) были выращены, а затем убиты.

Вакцину представляет член-корреспондент РАН, профессор, генеральный директор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов.

Почему именно вакцина на основе живых ослабленных вирусов?

- Мы не понимаем на сегодняшний день, какая структура сложного вириона (частица состоит из нуклеиновой кислоты, покрыта защитной белковой оболочкой, - прим. ред.) определяет решающую роль в формировании иммунного ответа, а это самый главный вопрос, - говорит руководитель центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов. – Чисто практическая вещь - для инактивированной вакцины у нас с опытом технология отработана. Я уверен в том, что инактивированная вакцина – это ближайшее будущее, а векторные вакцины (в которых в вирус встроен чужеродный ген – прим. Ред.), это будет второй эшелон, более профилированный и точный. Но его возможность возникнет тогда, когда мы точно будем понимать, что происходит у нас с вакциной.

Ученый рассказал, что до сих пор не понятно, какой иммунный ответ возникает к коронавирусу.

- Мы до сих пор не разобрались с антителами. Потому что при тяжелом заболевании мы иногда их видим, иногда не видим, - говорит Айдар Ишмухаметов. - На сегодняшний день мы не знаем ответов на самые главные вопросы: как дальше будет развиваться заболевание? Мы не знаем ответа на узловой вопрос, сколько же все-таки вакцины нам надо, чтобы остановить пандемию? Вопрос формирования популяционного иммунитета не ясен. Если мы в течение 50 лет отрабатывали популяционный иммунитет к полиомиелиту, пока он не достиг 95 – 96%, каким он и должен быть, иначе вероятность возникновения эпидемии возрастает, то здесь мы не понимаем, сколько потребуется времени.

Однако центр имени Чумакова настроен серьезно, выпускать планируется порядка 7 – 10 млн доз в год. Хотя тестировать вакцину на людях, вероятно, придется в полевых условиях.

- Поскольку фактически все разработчики сейчас исключают для себя четвертую фазу тестирования вакцины (с использованием сотен пациентов) с тем, чтобы посмотреть протективность иммунитета (как работает иммунитет) то, по-видимому, все равно после регистрации мы будем должны прийти к этому на фоне фармаконадзора (исследование, выявляющее побочные эффекты и другие проблемы препарата), и это основной вопрос. В каких-то ограниченных регионах мы будем измерять, насколько меняется тяжесть течения заболевания, заболеваемость в целом на фоне применения данного препарата, - рассказал руководитель научного центра имени Чумакова.

Разработчик: национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

Вакцина: инактивированная (живая ослабленная) вакцина против COVID-19.

Вакцину представляет: заместитель директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Денис Логунов.

- Для нас не было большого выбора, над какой вакциной работать, поскольку у нас уже была эффективная схема для Ближневосточного респираторного синдрома (MERS), мы ее просто скопировали, - говорит Денис Логунов. - Мы заменили гликопротеин С коронавируса MERS на гликопротеин полноразмерный коронавируса SARS-CoV-2. У нас наработаны промышленные партии, которые переданы в доклинические испытания. Показана высокая безопасность к настоящему моменту нашей вакцины. Не выявлено ни аллергизирующего, ни токсического действия. В настоящее время полностью закончены испытания на грызунах и продолжаются испытания безопасности на приматах.

По словам Дениса Логунова, результаты применения вакцины очень хорошие: иммунитет возникает. Запланирован переход на второй этап клинических исследований, начало этих исследований стартует в июне – июле этого года. Эффективность вакцины будет проверяться на грызунах, хомяках и двух видах приматов, обыкновенных игрунках и макаках резус.

- Почему нельзя остановиться на какой-то одной вакцине от коронавируса?

- Мое личное мнение, нужно пробовать разные вакцины. Их эффективность покажет будущее. Цельноверионные вакцины (вариант, который разрабатывает институт имени Чумакова) в настоящее время для меня не имеют ни положительных, ни отрицательных характеристик, по отношению к нашей разработке, просто потому, что они также не прошли полного цикла испытаний. Никто не знает, как эффективны и насколько долго эффективны эти вакцины. Насколько долгий иммунитет будут вызывать.

Зато у живой инактивированной вакцины один довольно большой минус: ее производство – это работа с опасными патогенами. Только очень ограниченное количество центров в России и в мире могли бы производить такую вакцину.

Разработчик: Институт экспериментальной медицины

Вакцина: рекомбинантная вакцина штаммов от SARS-CoV-2 на основе штамма живой гриппозной вакцины

Вакцину представляет руководитель отдела вирусологии им. А.А. Смородинцева Института экспериментальной медицины, профессор, эксперт ВОЗ Лариса Руденко

- До конца года будут закончены доклинические испытания вакцина будет направлена сразу на два вируса – гриппа и SARS-CoV-2, - рассказывает о преимуществах препарата Лариса Руденко - Если этот новый коронавирус станет сезонным штаммом это затруднит работу здравоохранения, поскольку это будет практически в один и тот же период с вирусом гриппа, поэтому создание таких поливалентных вакцин, включающих и грипп, и SARS-CoV-2 будет очень важным элементом для новой стратегии вакцинопрофилактики острых респираторных заболеваний.

- Почему нельзя выбрать самое перспективное направление в разработке вакцин и сосредоточиться на нем?

- Мне кажется, что нам сейчас нужно идти по пути разработки нескольких типов вакцин. Потому что мы не знаем, какой тип вакцин будет наиболее актуален именно для этого штамма. Второе, что важно, возможен дифференцированный подход к различным группам населения. Вполне возможно, что одна вакцина будет эффективна для пожилых людей, другая будет эффективна для здорового взрослого населения, для лиц повышенного риска инфицирования, таких, как медицинские работники, военные и другие категории, поэтому актуальны разработка различных типов вакцин.

Интраназальное введение аппарата (впрыскивание через нос – прим. Ред.) облегчает применение вакцины в масштабах системы здравоохранения.

- В чем преимущество вакцины на основе вируса гриппа?

- Эффективность этой вакцины (именно от гриппа – прим. Ред.) показана во многих клинических испытаниях, кроме того, она применяется в практике здравоохранения. Есть массовое производство подобных вакцин и не только в нашей стране, она производится в Соединенных Штатах. Применяется такая вакцина и во многих европейских странах.

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