Жена Илона Маска выставила на аукцион свою душу
Певица Граймс, известная больше не своим творчеством, а тем, что является женой Илона Маска, сумела привлечь к себе внимание, не отправляя никого в космос. Она выставила на продажу свою душу. Не всю, а только часть.
Вместе со своим юристом, она составила договор. Изначально, певица планировала продать товар за 10 миллионов долларов. В интервью Bloomberg она призналась, что специально поставила такую высокую цену, чтобы никто не купил. Но чем больше думала про идею, тем больше она стала казаться ей "фантастическим искусством в форме юридических документов". К тому же в условиях кризиса вряд ли нашелся бы покупатель на такую сумму, поэтому она "ждет предложения", то есть душу вероятно продадут и за меньшую сумму.
Кстати, душа идет как самостоятельный лот, а как бонус к одной из ее картин.
В этом году Граймс и Илон Маск впервые стали родителями.
Илон Маск раскрыл, как читается имя его сына. Он рассказал об этом в шоу американского комика и подкастера Джо Рогана.
ИСТОЧНИК KP.RU