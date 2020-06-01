Жена Илона Маска выставила на аукцион свою душу

1 Июнь 2020 2020-06-01T16:31:54+03:00

У пары родился ребенок, для певицы первый, для Илона Маска - шестой Фото: REUTERS

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Певица Граймс, известная больше не своим творчеством, а тем, что является женой Илона Маска, сумела привлечь к себе внимание, не отправляя никого в космос. Она выставила на продажу свою душу. Не всю, а только часть.

Вместе со своим юристом, она составила договор. Изначально, певица планировала продать товар за 10 миллионов долларов. В интервью Bloomberg она призналась, что специально поставила такую высокую цену, чтобы никто не купил. Но чем больше думала про идею, тем больше она стала казаться ей "фантастическим искусством в форме юридических документов". К тому же в условиях кризиса вряд ли нашелся бы покупатель на такую сумму, поэтому она "ждет предложения", то есть душу вероятно продадут и за меньшую сумму.

Кстати, душа идет как самостоятельный лот, а как бонус к одной из ее картин.

В этом году Граймс и Илон Маск впервые стали родителями.

Илон Маск раскрыл, как читается имя его сына. Он рассказал об этом в шоу американского комика и подкастера Джо Рогана.

ИСТОЧНИК KP.RU