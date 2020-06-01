Названа дата голосования по поправкам в Конституцию РФ
По мере улучшения ситуации с пандемией мы возвращаемся к нормальной жизни, и можно подумать о поправках в Конституцию. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин и назвал 1 июля подходящей датой для голосования по поправкам в Основной закон страны.
Как писал сайт kp.ru, проведение голосования 1 июля Путину предложила Памфилова. Российский лидер отметил, что 1 июля можно считать согласованной датой голосования, если это не будет мешать проведению ЕГЭ. Главе государства сообщили, что это не повлияет на проведение выпускного экзамена.
Вскоре Крашенинников сообщил, что Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам в Конституцию.
Напомним, изначально голосование по внесению изменений в Конституцию должно было состояться 22 апреля, однако из-за распространения новой коронавирусной инфекции проведение мероприятия пришлось отложить на неопределенный срок и Путин сообщил, что выбор новой даты будет приниматься в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране.
ИСТОЧНИК KP.RU