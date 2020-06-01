Названа дата голосования по поправкам в Конституцию РФ

1 Июнь 2020 2020-06-01T16:47:59+03:00

1 июля можно считать согласованной датой голосования, если это не будет мешать ЕГЭ, заявил Путин

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По мере улучшения ситуации с пандемией мы возвращаемся к нормальной жизни, и можно подумать о поправках в Конституцию. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин и назвал 1 июля подходящей датой для голосования по поправкам в Основной закон страны.

Как писал сайт kp.ru, проведение голосования 1 июля Путину предложила Памфилова. Российский лидер отметил, что 1 июля можно считать согласованной датой голосования, если это не будет мешать проведению ЕГЭ. Главе государства сообщили, что это не повлияет на проведение выпускного экзамена.

Вскоре Крашенинников сообщил, что Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам в Конституцию.

Напомним, изначально голосование по внесению изменений в Конституцию должно было состояться 22 апреля, однако из-за распространения новой коронавирусной инфекции проведение мероприятия пришлось отложить на неопределенный срок и Путин сообщил, что выбор новой даты будет приниматься в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU