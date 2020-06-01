Можно ли уже открывать фитнес-клубы, рассказал эксперт

1 Июнь 2020 2020-06-01T16:56:02+03:00

С 1 июня в Москве снимается ряд ограничительных мер, в том числе открываются все непродовольственные магазины, однако спортзалы все еще остаются закрытыми

Изменить размер текста: A A

Фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский заявил о том, что спортзалы уже сейчас готовы начать работу. По его словам, у клубов есть все условия, чтобы обеспечить безопасность своим клиентам.

Для этого надо уменьшить число людей на групповых занятиях и ежедневно дезинфицировать тренажеры. Некоторые из этих мер было приняты уже в самом начале пандемии, когда клубы еще работали.

- В том зале, где я сам занимаюсь, у нас каждый час уборщица приходила и спиртом протирала гантели, грифы и тренажеры. У всех клиентов уже на тот период времени при входе проверяли температуру, - рассказал Каневский в эфире радио "Комсомольская правда".

По мнению эксперта, фитнес-клубы едва ли можно считать более опасными, чем магазины или автомобильные салоны, которые уже готовятся к открытию.

- Я был в одном из крупных строительных магазинов, там очереди были – тысячи человек. Их пускали по двести человек в магазин, - добавил эксперт.

Напомним, с 1 июня в Москве снимается ряд ограничительных мер. Жители столицы могут выходить на прогулки, правда, пока только по графику. Его можно узнать а портале mos.ru, "Яндексе" и мобильных сервисах. Кроме того, с понедельника открываются автосалоны и все непродовольственные магазины, включая гипермаркеты. При этом кинозалы, развлекательные и детские центры, спортзалы, некоторые бытовые услуги все еще остаются закрытыми.

ИСТОЧНИК KP.RU