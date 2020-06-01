2020-06-01T18:35:24+03:00
Экономика

Эксперты прогнозируют доллару понижение до 67- 68 рублей

Тенденция к понижению сохранится до конца лета
Елена АКИМОВА
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Курс доллара может упасть до 67 рублей, прогнозируют экспертыКурс доллара может упасть до 67 рублей, прогнозируют экспертыФото: REUTERS
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Курс доллара впервые за долгое время опустился ниже 70 рублей. Эксперты прогнозируют, что данный показатель не рекордный – рубль продолжит укрепляться и к середине лета доллар упадет до 67- 68 рублей.

Оснований у данных прогнозов много: стабилизация цен на нефть, переговоры стран-участниц ОПЕК+, возможное понижение ключевой ставки банком России и ослабление карантинных мер.

- Не исключено, что скоро мы увидим снижение ставки с 5 до 4,75% годовых. Процентные ставки сильно влияют на курс рубля. Снижение ставки со временем снижает доходность облигаций федерального займа, поэтому инвесторы стремятся купить бумаги сейчас по более выгодной стоимости. Это обеспечивает приток денег и поддержку рубля, - комментирует RT аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.

Не менее позитивное влияние на экономику окажет замедление распространения коронавируса. Медики прогнозируют, что пик эпидемии уже позади

- Этот факт вселяет в участников валютного рынка надежду на восстановление российской экономики уже во второй половине текущего года, — пояснила заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

Все эти факторы будут способствовать укреплению российской валюты. В июне курс доллара может опуститься до 68 рублей, а курс евро — до 75 рублей. А к концу лета прогнозы еще более смелые – доллар упадет до 67 рублей, а евро до 70 рублей.

Существует и обратное мнение согласно которому возвращение доллара на докризисный уровень невозможно. Наша валюта может еще немного укрепиться, но былых значений точно не видать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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