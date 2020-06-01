«Возврат на докризисный уровень - это полный бред»: Доллар снова дешевле 70 рублей

Российский рубль продолжает дорожать. В первый день лета доллар впервые с начала кризиса опустился ниже 70 рублей. Причина проста - рост стоимости нефти. За бочку «черного золота» дают почти 40 долларов. Всего за месяц стоимость нефти удвоилась. Поэтому наша валюта в это время тоже укреплялась. В конце марта доллар стоил больше 80 рублей, потом очень долго держался в районе 75 рублей, а с середины мая медленно, но уверенно пошел вниз.

Колебания курса доллара (руб.):

23 марта - 81 рубль

6 апреля - 76,5

20 апреля - 74,5

6 мая - 74

18 мая - 73

1 июня - 69,7

(по данным ЦБ и Мосбиржи)

Значит, рубль до сих пор зависит от нефти?

Да, но не напрямую. Связь между нефтью и рублем осталась. Но она стала не такой сильной. Раньше, если нефть падала на 10%, рубль снижался на 5 - 7%. А теперь при снижении нефти на те же 10%, рубль опускается всего на 1 - 2%. В обратную сторону зависимость точно такая же.

Почему так происходит?

Все дело в бюджетном правиле, которое ввели Минфин и Центробанк несколько лет назад. Его суть: когда нефть дорогая, излишки доходов отправляются в резервы. И эти деньги копятся в долларах. Тем самым рубль не укрепляется слишком быстро (это плохо для экспортеров). И обратная ситуация: когда нефть дешевая, тогда заранее накопленные излишки продают на бирже. Это не дает рублю слишком быстро ослабляться (это плохо для импортеров).

Окей, а что будет дальше?

Котировки валют предсказать сложно. Но аналитики считают, что слишком сильно рубль вряд ли укрепится. Максимум до 68 рублей за доллар. А потом сохранит статус-кво или немного ослабнет. Тем более что ждать от нефти новых рекордов в нынешних условиях было бы странно.

- Поддержка рубля со стороны Банка России должна сократиться. Рынок нефти восстановился довольно агрессивно. Логично ожидать, что ее стоимость в скором времени снизится до $30 за баррель, - считает независимый аналитик Анастасия Игнатенко.

- Несмотря на то, что с этой недели будет отсутствовать поддержка рубля в виде продаж иностранной валюты для уплаты налогов, крепкие цены на нефть будут играть на стороне рубля, - считает Константин Кочергин, директор казначейства Банка «Восточный».

- Продолжается ралли валют развивающихся стран против доллара. Мораль: рубль может, теоретически, еще немного подрасти. Хотя возврат на докризисные уровни выглядит полным бредом, - уверен Евгений Коган, президент ИГ «Московские партнеры».

Покупать или еще подождать?

Хороший вопрос. Ответ на него хотят знать миллионы биржевых спекулянтов. На курс доллара влияет очень много факторов: от геополитики и решений картеля ОПЕК до инфляции и даже режима самоизоляции. Единственное, что можно сказать. Сейчас доллар стоит на 14% меньше, чем на пике в конце марта (81 рубль). Но на 15% дороже, чем в середине января (61 рубль). А принимать решение о покупке или продаже валюты лучше не из спекулятивных соображений, а если валюта вам действительно нужна: для поездок за рубеж, покупки импортной техники или самоуспокоения.

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