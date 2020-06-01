2020-06-01T20:55:36+03:00
Политика

Премьер Канады выступил против приглашения России не саммит G7

Трюдо назвал «Большую семерку» площадкой для открытого общения между союзниками и друзьями
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Премьер-министр Канады Джастин ТрюдоПремьер-министр Канады Джастин ТрюдоФото: REUTERS
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступил против приглашения России не саммит «Большой семерки», поскольку ранее страна уже была исключена из G7

«Россия … остается за пределами G7 и будет там и дальше находиться», - заявил глава канадского правительства, комментируя вопрос заявление президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о намерении пригласить Россию на саммит Группы семи.

Трюдо отметил, что Канада регулярно обменивается мнениями в рамках саммита «Большой двадцати», в том числе и со странами, с которыми «не очень хорошие отношения». Саммит «Большой семерки» он назвал площадкой для «открытого общения между союзниками и друзьями». «Я надеюсь его видеть таким и дальше», - добавил премьер.

Напомним, встреча «семерки» должна была состояться в США в конце июня текущего года, однако из-за ситуации с распространением коронавируса американский лидер намерен отложить очный саммит G7 до сентября этого года. Глава Белого дома также сообщил, что планирует пригласить для участия во встрече представителей России, Австралии, Южной Кореи и Индии.

В данный момент в состав «Семерки» входят США, Великобритания, Франция, Канада, Италия, Германия и Япония.

ИСТОЧНИК KP.RU

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