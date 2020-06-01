В НАТО прокомментировали антироссийские маневры у границ России

1 Июнь 2020 2020-06-01T21:11:10+03:00

В организации заявили, что открыты к диалогу с Москвой

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Некоторое военные учения Североатлантического альянса был отменен, или был пересмотрен порядок их проведения в связи распространением коронавирусной инфекции. Так официальный представитель НАТО Оана Лунгеску прокомментировала заявление Минобороны РФ об антироссийских маневрах у границ России в период пандемии.

«Несколько учений НАТО были отменены или модифицированы в качестве меры предосторожности в связи с пандемией коронавируса», - передает ТАСС слова представителя альянса.

По словам Лунгеской, альянс остается открытым к диалогу с Москвой по вопросам снижения рисков и военной транспарентности, поэтому в феврале предложили провести новую встречу Совета Россия - НАТО. «К сожалению, Россия не проявила заинтересованности в проведении этой встречи», - заявила Оана.

Напомним, ранее Соединённые Штаты показали снимки корабельной ударной группы объединенных ВМС стран-членов альянса, которые зашли в Баренцево море. Ранее в НАТО также планировало военные учения у границ Калининграда, однако планы изменили из-за коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU