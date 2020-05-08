США показали корабли НАТО возле границ России

8 Май 2020 2020-05-08T03:07:55+03:00

В составе зашедшей в Баренцево море ударной группы три американских эсминца «Портер», «Дональд Кук», «Франклин Рузвельт» и один британский фрегат

В составе зашедшей в Баренцево море ударной группы три американских эсминца и один британский фрегат

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Шестой флот Соединенных Штатов обнародовал снимки корабельной ударной группы объединенных военно-морских сил стран НАТО, которые утром в понедельник, 4 мая, зашли в Баренцево море и находятся возле российских границ. Фото опубликованы на сайте шестого флота США.

Ранее стало известно, что в составе зашедшей в Баренцево море натовской ударной группы находятся три американских эсминца «Портер» (Porter), «Дональд Кук» (Donald Cook), «Франклин Рузвельт» (Franklin Roosevelt) и один британский фрегат «Кент» (Kent) ВМС Соединенного Королевства. Российский Северный флот внимательно наблюдает за передвижениями и действиями кораблей НАТО.

Опубликованы фото кораблей НАТО, которые вторглись в Баренцевом море

В сообщении Шестого флота США говорится, что целью захода в Баренцево море является проведение операций по обеспечению безопасности НАТО, и министерство обороны России было предупреждено о маневрах кораблей в начале этого месяца, 1 мая.

«Пару месяцев НАТО изнывала от безделья – и вот наконец! Военные корабли США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России. Норвегия участвовать в учениях отказалась, сочтя их ненужными и опасными», - так прокомментировал эту новость на своей странице в Twitter глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«В условиях пандемии НАТО лишь вновь подчеркивает свою бессмысленность», - добавил он.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 1 мая прошлого года в акваторию Балтийского моря вошла Первая постоянная противоминная группировка НАТО в составе семи боевых кораблей. Речь идет о минных тральщиках из Британии, Германии, Бельгии и Норвегии, двух голландских судах, а также датском многоцелевом фрегате с управляемым ракетным оружием Thetis.

ИСТОЧНИК KP.RU