ЦИК планирует рассмотреть внесение изменений в Порядок голосования по поправкам

1 Июнь 2020 2020-06-01T21:49:26+03:00

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Центризбирком России во вторник, 2 июня, планирует рассмотреть внесение изменений в Порядок общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ, а также возобновить подготовку к проведению голосования, которое должно состоятся 1 июля. Об этом говорится в проекте повестки дня , опубликованного в понедельник на сайте комиссии.

Первый пункт повестки говорит об обсуждение «возобновления действий по подготовке и проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ», а второй - «о внесении изменения в порядок … голосования».

Напомним голосование по внесению изменений в Конституцию должно было состояться 22 апреля, однако мероприятие пришлось отложить из-за распространения коронавирусной инфекции. Президент России Владимир Путин сообщил, что выбор новой даты будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране. В понедельник, 1 июня, российский лидер сообщил о том, что об улучшение ситуации с пандемией и возвращаем к нормальной жизни, после чего объявил 1 июля днем голосования.

Глава ЦИК Элла Памфилова предложила начать голосование за шесть дней до основной даты. Позже сенатор Адрей Клишас подтвердил, что принято решение открыть участки для голосования по Конституции за неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU