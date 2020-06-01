2020-06-01T22:44:00+03:00
В мире

«Вы должны подчинить их себе»: Трамп призвал губернаторов к более жестким мерам по отношению к протестующим

Американский лидер заявил, что назвал губернаторов слабаками
Елена ГИЛЬМАНОВА
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«Вы должны подчинить их себе»: Трамп призвал губернаторов к более жестким мерам по отношению к протестующим«Вы должны подчинить их себе»: Трамп призвал губернаторов к более жестким мерам по отношению к протестующимФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп обвинил губернаторов штатов в слабости, проявленной в подавлении протестов, поводом для которых стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда во время его задержания сотрудниками полиции. Американский лидер призвал к более жестким мерам по отношению к протестующим

«Вы должны держать ситуацию под контролем, если вы не контролируете ее, то вы просто тратите время. Они переступят через вас. Вы будете выглядеть, как кучка идиотов. Вы должны подчинить их себе», - передает слова главы Белого дома CBS.

Напомним, во многих городах протесты переросли в беспорядки и губернаторы были вынуждены комендантский час, а войска Национальной гвардии развернуты в 15 штатах США. Однако уже известно о жертвах. Один человек погиб и еще трое получили огнестрельные ранения в ходе беспорядков в Индианаполисе. В городе Давенпорте протестующие открыли огонь по сотрудникам полиции и результате два человека были убиты, двое ранены, в том числе полицейский.

На фоне протестов в центре Лос-Анджелесе развернута Нацгвардия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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