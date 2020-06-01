2020-06-01T11:36:43+03:00
Политика

План по восстановлению экономики 1 июня представят президенту

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что нацплан готов
Юлия САЛЬНИКОВА
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Михаил Мишустин представит нацплан по восстановлению экономикиМихаил Мишустин представит нацплан по восстановлению экономикиФото: REUTERS
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Национальный план по восстановлению экономики после кризиса пандемии коронавируса готов. Документ поручил подготовить президент Владимир Путин до конца мая, а представить на рассмотрение в начале июня.

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что документ сегодня 1 июня предоставят в Кремль. Этот план будет отражать позицию не только властей, но и бизнеса. От пандемии пострадали как крупные предприятия, так и малый и средний бизнес. предпринимателям оказывают поддержку в виде безвозмездных субсидий, льготных кредитов и отсрочки по уплате налогов и страховых взносов. Составлен перечень пострадавших отраслей экономики.

Президент предложил дополнить этот список пассажирскими железнодорожными перевозками - на фоне эпидемии снизился пассажиропоток. Кроме того, в вагонах, чтобы соблюсти социальную дистанцию, продают билеты не на все места, людей рассаживают в шахматном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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