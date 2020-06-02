2020-06-02T09:02:58+03:00
Экономика

Молодежи станет втрое сложнее найти работу

Юным соискателям придется снизить зарплатные ожидания до минимума
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Студентам станет сложнее трудоустроитьсяСтудентам станет сложнее трудоустроитьсяФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Пандемия коронавируса урежет шансы молодых специалистов на трудоустройство на треть. Об этом сказано в исследовании «Профилум» на основе последних данных Международной организации труда (МОТ) и прогнозов McKinsey. Помимо трудностей в поиске работы вчерашним выпускникам придется снизить зарплатные ожидания на 20-30 процентов.

По итогам прошлого года уровень безработицы в мире среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет составляет 13,6%. В России показатель выше - 14,79%. Скорее всего этот показатель будет расти, так как пандемия оставила без работы многих специалистов. В будущем работодатель будет предпочитать трудоустраивать тех, кто имеет опыт, чтобы не тратить время на обучение. Таким образом шансы у тех, кто моложе 25 лет сокращаются втрое.

- Высокие шансы сохранят только те, кто учился по востребованным направлениям. Например, на физтехе. В гуманитарных областях гораздо сложнее, там и до кризиса было проблематично устроиться, - комментирует «Известиям» основатель компании SuperJob Алексей Захаров.

Ранее сервис hh.ru провел ежеквартальное исследования «Настроения работодателей». Оказалось, что большинство склонны давать пессимистичные прогнозы, и чтобы сохранить бизнес, вынуждены пойти на сокращение зарплат сотрудникам - об этом заявили 27% российских компаний: 9% уверены в данном шаге, 18% отмечают, что «скорее уменьшат».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Москве от коронавируса вылечились 6030 человек за сутки
На Украине посмотрели запуск Crew Dragon и заявили, что сами застряли "в лихих девяностых"
В 2020 году доходы россиян сократятся на 5,2 процента
Пушков объяснил, почему США начинают "сыпаться"
Откройте, дезинфекция: Как аферисты обманываю россиян на фоне пандемии коронавиурса
Молодежи станет втрое сложнее найти работу
В Вологодской области разрешили гулять и открыли парикмахерские
Стали известны детали нацплана по восстановлению экономики России
Сменился владелец способного достроить "Северный поток 2" судна
В Минобороны отобрали 50 военных для тестирования вакцины на коронавирус
В Гонконге заявили о случае "супер-распространения" коронавируса
Последние новости на утро 2 июня 2020: Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию на 1 июля
Создателей американской вакцины Moderna подозревают в обмане для того, чтобы заработать на акциях
В ВОЗ опровергли информацию о том, что коронавирус теряет активность
Губернатор Нью-Йорка заявил, что для Трампа протесты "всего лишь реалити-шоу"
Названы возможные сроки начала интернет-продажи алкоголя в России
Ученые "Росатома" создали новый метод борьбы с коронавирусом
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 2 июня 2020 года увеличилось до 2 624 человек
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 2 июня 2020 года составило 39 723 человека
Коронавирус в Московской области, последние новости на 2 июня 2020: Переделанные под коронавирус стационары начнут возвращаться к обычной работе
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 2 июня 2020 года увеличилось до 82 239 человек
Число заболевших коронавирусом в Москве на 2 июня 2020 года составило 183 088 человек
Коронавирус в Москве, последние новости на 2 июня 2020: В столице начали открывать для прихожан храмы, а в парках шугают бегунов