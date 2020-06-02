Молодежи станет втрое сложнее найти работу

2 Июнь 2020 2020-06-02T09:02:58+03:00

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Пандемия коронавируса урежет шансы молодых специалистов на трудоустройство на треть. Об этом сказано в исследовании «Профилум» на основе последних данных Международной организации труда (МОТ) и прогнозов McKinsey. Помимо трудностей в поиске работы вчерашним выпускникам придется снизить зарплатные ожидания на 20-30 процентов.

По итогам прошлого года уровень безработицы в мире среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет составляет 13,6%. В России показатель выше - 14,79%. Скорее всего этот показатель будет расти, так как пандемия оставила без работы многих специалистов. В будущем работодатель будет предпочитать трудоустраивать тех, кто имеет опыт, чтобы не тратить время на обучение. Таким образом шансы у тех, кто моложе 25 лет сокращаются втрое.

- Высокие шансы сохранят только те, кто учился по востребованным направлениям. Например, на физтехе. В гуманитарных областях гораздо сложнее, там и до кризиса было проблематично устроиться, - комментирует «Известиям» основатель компании SuperJob Алексей Захаров.

Ранее сервис hh.ru провел ежеквартальное исследования «Настроения работодателей». Оказалось, что большинство склонны давать пессимистичные прогнозы, и чтобы сохранить бизнес, вынуждены пойти на сокращение зарплат сотрудникам - об этом заявили 27% российских компаний: 9% уверены в данном шаге, 18% отмечают, что «скорее уменьшат».

ИСТОЧНИК KP.RU