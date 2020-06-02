Миллиардер потребовал от властей США 14 триллионов долларов за 200 лет рабства

2 Июнь 2020 2020-06-02T09:55:02+03:00

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Миллиардер Роберт Джонсон в разгар гражданских бунтов решил потребовать с властей США 14 триллионов долларов в качестве компенсации за 200 лет рабства. Деньги предлагает выдавать только темнокожим американцам, а те на выделенные суммы смогут развивать бизнес, тем самым стимулируя экономику страны.

Сам Джонсон - яркий пример того, что не всем афроамериканцам в США живется тяжело. Он основал кабельный канал Black Entertainment Television и является миллиардером.

- Пришло время стать большими, чтобы не дать Америке разделиться на два отдельных и неравных общества. Передача богатства - это то, что нужно,- приводит его слова CNBC.

ИСТОЧНИК KP.RU