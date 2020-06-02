Губернатор Нью-Йорка заявил, что для Трампа протесты "всего лишь реалити-шоу"

2 Июнь 2020 2020-06-02T07:34:58+03:00

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Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо раскритиковал президента Дональда Трампа за отправку военных против американцев.

В США уже седьмой день не прекращаются акции протестов, причиной которых стало убийство Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Он погиб 25 мая при задержании, в смерти обвиняют офицера полиции. Дело приняло неожиданный для все оборот - тысячи людей в десятке городов США вышли на улицы против расизма. Вскоре акции переросли в погромы, а президент заявил, что направит на подавление бунтов федеральные войска, которые "быстро справятся" с активистами.

- Президент призывает американских военных выступить против американских граждан. Он использует армию, чтобы задавить мирный протест, чтобы он мог провести фотосессию в церкви. Это все для него просто реалити-шоу,- написал Куомо в твиттер.

Губернатор имел в виду фотосессию Трампа, по поручению которого разогнали протестующих с территории, прилегающей к Епископальной церкви Святого Иоанна. Президент, стоя у входа в церковь, взял в руки Библию, и на телекамеру обратился к нации, заявив, что "США самая великая страна". Этот жест не оценили простые американцы, поскольку за пару часов до этого народ от ворот Белого дома разгоняли слезоточивым газом и резиновыми пулями. Раскритиковал Трампа даже епископ, курирующий церковь.

ИСТОЧНИК KP.RU