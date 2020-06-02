2020-06-02T11:43:13+03:00
Общество

В Совфеде одобрили закон об удвоении детских пособий

Повысить размер пособия 11 мая предложил президент РФ Владимир Путин
Юлия САЛЬНИКОВА
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Пособия вырастут в два разаПособия вырастут в два разаФото: Анастасия ОСИПОВА
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В Совете Федерации одобрили закон об увеличении размера пособия на детей в два раза.

С предложением удвоить эту сумму выступил президент Владимир Путин во время совещания 11 мая. Пособие станет единым для родителей первенцев, а также для неработающих граждан: тех, кто потерял работу во время кризиса или не работал в силу возраста, например, молодые родители-студенты.

Минимальный размер пособия с 1,5 тысячи вырос до 6 752 рублей на каждого из детей.

Максимальный размер пособия для тех, кто остался без работы во время декретного отпуска, с 6 тысяч увеличится до 13 504 рублей.

Увеличивается размер детского пособия, которое назначают семьям при рождении первого ребенка, с 3 375 рублей до 6 752 рублей. Пособия начисляют до полутора лет.

Изменения вносятся в статью 15 закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей".

ИСТОЧНИК KP.RU

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