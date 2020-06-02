Перчатки на входе и не больше 12 человек в час: В Роспотребнадзоре дали рекомендации по голосованию 1 июля

2 Июнь 2020 2020-06-02T12:14:16+03:00

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В Роспотребнадзоре опубликовали рекомендации по организации голосования по поправкам в Конституцию.

Эпидемиологи рассчитывают, что к 1 июля ситуация с распространением коронавируса заметно улучшится, 19 регионов уже приступили к ослаблению режима самоизоляции, еще больше 20 готовятся. Тем не менее меры безопасность в связи с эпидситуацией соблюдать на участках для голосования будут.

Роспотребнадзор рекомендует допускать на участок от 8 до 12 человек в час.

- Это направлено на обеспечение принципа бесконтактности,- сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова, ее слова приводит ТАСС. - Будут полностью разведены потоки входящих на участок и покидающих его.

На входе будет пункт дезинфекции, где помимо можно обработать руки антибактериальным гелем. Без масок и перчаток внутрь не пустят, у кого нет - выдадут.

При проверке личности маску нужно будет на пару секунд приспустить. На голосование отводится не больше 15 минут одному человеку.

На участках для голосования нельзя есть и пить, а наблюдателей попросят держаться в 1,5 -2 метрах от кабинок, входа и столов.

ИСТОЧНИК KP.RU