Назван срок открытия кинотеатров, музеев и театров в России после самоизоляции

2 Июнь 2020 2020-06-02T13:20:52+03:00

Концертные залы и театры начнут свою работу позже всего

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Кинотеатры в России смогут начать работу уже в середине июля. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

В это же время откроются музеи для индивидуальных посетителей. Чернышенко отметил, что театры и концертные залы начнут свою работу только на третьем этапе снятия ограничений, то есть осенью.

- Культура поэтапно будет возвращаться к привычной жизни с четким соблюдением мер безопасности. Дата в каждом регионе будет своя. Музеи уже начали работать, двери для посетителей откроются уже с середины июля. Речь идет пока только об индивидуальных посещениях, - заявил Чернышенко в ходе брифинга.

Напомним, 1 июня Москва перешла ко второму этапу снятия ограничений по коронавирусу. Теперь жители столицы могут выходить на прогулки, правда, пока только по графику. Индивидуальный график «прогулочных дней» можно узнать на портале mos.ru, "Яндексе" и мобильных сервисах. Кроме того, с 1 июня открылись все непродовольственные магазины, в том числе и гипермаркеты. При этом, кинозалы, развлекательные и детские центры, спортзалы, некоторые бытовые услуги все еще остаются закрытыми.

ИСТОЧНИК KP.RU