Доктор Мясников рассказал об опасности дезинфекции подъездов

2 Июнь 2020 2020-06-02T13:29:59+03:00

Это не только не имеет смысла, считает теледоктор, но и может иметь последствия

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Лучше чаще мыть руки, чем подъезд -усердствовать в дезинфекции общих коридоров и лестничных клеток не стоит, считает известный теледоктор Александр Мясников.

- Бактерии могут стать устойчивыми перед антисептическими средствами при их постоянном использовании, что может привести к вспышке заболеваний бактериальными инфекциями,- объяснил он в эфире программы "Спасибо, доктор!" на YouTube-канале "Соловьев LIVE".

Опасность заразиться коронавирусом в подъезде, считает доктор, очень мала. Вирус живет на поверхностях не очень долго, все зависит от условий. При относительно невысокой температуре и повышенной влажности дольше, если на солнце, например, когда частицы вируса от зараженного попали на лавочку, то меньше. Вообще коронавиурс не выдерживает высоких температур и может размножаться только будучи в живом организме, а не на предметах, дверных ручках или мебели.

Вирус не передается через кожу, хотя носить перчатки все равно нужно, чтобы защитить руки от частого мыться и антисептиков.

ИСТОЧНИК KP.RU