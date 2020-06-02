Болельщиков будут пускать на футбольные матчи только в масках и перчатках
Главным условием попадания на стадион для футбольных болельщиков станет медицинская маска и перчатки. Без этого, даже если есть билет на матч, могут не пустить. Такие предписания вводят в связи с эпидситуацией - случаи коронавируса снижаются, но до нуля или хотя бы до двухзначных цифр кривая по заражениям еще не дошла.
- Вход болельщиков на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) будет осуществляться только при наличии у них масок и перчаток, - заявил министр спорта РФ Олег Матыцин. - Матчи 23-го тура будут сыграны с 19 по 21 июня.
Как сообщает Sports.ru, по тем же причинам на стадионах нельзя будет ни есть, ни пить (ничего кроме воды).
В Роспотребнадзоре составили рекомендации по возобновлению игр при болельщиках. Об этом просили в футбольных клубах, ссылаясь на убытки и совершенно другое ощущение от игры у самих спортсменов без зрителя. В итоге на матчи будут продавать не больше 10 процентов мест от количества, предусмотренного на стадионе. Болельщиков рассадят подальше друг от друга.
ИСТОЧНИК KP.RU