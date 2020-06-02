На Солнце завершилась серия самых мощных за последние три года вспышек

2 Июнь 2020 2020-06-02T14:09:57+03:00

Ученые сообщили о завершении самых мощных с 2017 года вспышек на Солнце Фото: REUTERS

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Ученые сообщили об окончании мощных вспышек на солнце, которые стали самыми сильными с 2017 года. Об этом заявили в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН.

- Суммарный индекс вспышечной активности достиг в максимуме 4.4 по 10-балльной шкале, что соответствует верхней части жёлтого уровня шкалы вспышек. До следующего, оранжевого, уровня, начинающегося с балла 5, событию не хватило 0.6 балла., - говорится в сообщении.

Пик солнечных вспышек пришелся на 29 мая. Тогда подряд с интервалом всего 3,5 часа произошли две крупные вспышки и еще две немного позже. Сейчас солнечная активность возвращается в норму.

Ученые уверяют - солнечное излучение слишком мало, чтобы оказать серьезное влияние на здоровье людей. Однако не исключено, что из-за вспышек может ухудшиться качество сотовой связи и сигнала GPS.

ИСТОЧНИК KP.RU