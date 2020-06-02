2 Июнь 2020 2020-06-02T16:50:56+03:00

В США люди с оружием в руках встали на защиту ресторана русской кухни Фото: Instagram.com

В американском городе Сан-Диего орудуют толпы протестующих и мародёров, которые поджигали здания и переворачивали

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В США не утихают протесты, поводом для которых стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда во время его задержания сотрудниками полиции. Во многих городах США протестные акции уже переросли в беспорядки.

В американском Сан-Диего группа выходцев из России вышли на защиту ресторан русской кухни Pushkin, где орудуют толпы протестующих и мародёров, которые переворачивали автомобили, поджигали банки и здания.

«Я понял, что нужно что-то предпринимать. Мои друзья — здешние бухарские евреи, азербайджанцы, армяне, русские, украинцы все вместе сплотились (…) Собралось нас человек десять моих друзей, моих гостей ресторана, где мы всегда гуляем. Тех, кому этот ресторан больше всех нравится», - передает «Пятый канал» слова владельца заведения Айк Газарян, который добавил, что у всех было оружие с лицензией.

pushkinrestaurant В США люди с оружием в руках встали на защиту ресторана русской кухни

Мужчина сообщил, что изначально все было спокойно, но потом они заметили толпу, которая шла в их сторону и уже «поломала несколько магазинов, разворовали все». Когда друзья выстроились перед входом вместе с оружием, толпа прошла мимо русского ресторана, не причинив ущерба.

pushkinrestaurant В США люди с оружием в руках встали на защиту ресторана русской кухни

ИСТОЧНИК KP.RU