2 Июнь 2020 2020-06-02T17:32:20+03:00

Больницы должны будут тестировать на коронавирус при плановой госпитализации Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Перед возобновлением обычной работы больницы должны будут протестировать всех сотрудников на коронавирус. Об этом говорится в рекомендациях Роспотребнадзор

Ведомство рекомендует тестировать на коронавирус при плановой госпитализации, а также запретить визиты родных к госпитализированным до улучшения эпидемиологической ситуации.

Кроме того, питание пациентов предлагают давать только в палатах. Обязательное ношение масок и перчаток, а также соблюдение социальной дистанции предусмотрено как для медработников, так и для пациентов.

Отмечается, что при этом в регионе должно быть предусмотрено функционирование достаточного коечного фонда инфекционного профиля.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин поручил Минздраву возобновить плановую медицинскую помощь населению, как специализированной, так и высокотехнологичной. Таким образом, в ближайшие время больницы, перепрофилированные под пациентов с коронавиурсом, будут постепенно возвращать в привычный режим работы.

ИСТОЧНИК KP.RU