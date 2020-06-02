Больницы должны будут тестировать на коронавирус при плановой госпитализации
Перед возобновлением обычной работы больницы должны будут протестировать всех сотрудников на коронавирус. Об этом говорится в рекомендациях Роспотребнадзор
Ведомство рекомендует тестировать на коронавирус при плановой госпитализации, а также запретить визиты родных к госпитализированным до улучшения эпидемиологической ситуации.
Кроме того, питание пациентов предлагают давать только в палатах. Обязательное ношение масок и перчаток, а также соблюдение социальной дистанции предусмотрено как для медработников, так и для пациентов.
Отмечается, что при этом в регионе должно быть предусмотрено функционирование достаточного коечного фонда инфекционного профиля.
Напомним, накануне президент России Владимир Путин поручил Минздраву возобновить плановую медицинскую помощь населению, как специализированной, так и высокотехнологичной. Таким образом, в ближайшие время больницы, перепрофилированные под пациентов с коронавиурсом, будут постепенно возвращать в привычный режим работы.
ИСТОЧНИК KP.RU