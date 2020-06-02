2020-06-02T21:31:45+03:00
Общество

Российским автовладельцам начнут выдавать новые номера

Номера на госзнаках теперь могут начинаться с цифр от единицы до девяти
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Номера на госзнаках теперь могут начинаться с цифр от единицы до девятиНомера на госзнаках теперь могут начинаться с цифр от единицы до девятиФото: Евгения ГУСЕВА
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Министерство внутренних дел России утвердило изменения в приказе о регистрационных знаках транспортных средств, согласно которым ГИБДД сможет использовать новые цифры для присвоения трехзначных региональных кодов автономеров. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее транспортным средствам могли присваивать номера, начинающиеся только с цифры один или семь. Теперь регионы получили доступ к новым сочетаниям и номера на госзнаках могут начинаться с цифр от единицы до девяти.

Жители Москвы в скором будущем получат номера с кодом «999» или «277», а также другими трехзначными комбинациями. Однако новая мера уже вызвала резонанс в Свердловской области, где могут выдавать номера с кодом «666».

Напомним, ранее МВД РФ разрешило использовать автомобильные номерам нового формата владельцам японских машин и мотоциклистам - государственные знаки по ГОСТу Р 50577.

ИСТОЧНИК KP.RU

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