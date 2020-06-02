Российским автовладельцам начнут выдавать новые номера
Министерство внутренних дел России утвердило изменения в приказе о регистрационных знаках транспортных средств, согласно которым ГИБДД сможет использовать новые цифры для присвоения трехзначных региональных кодов автономеров. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее транспортным средствам могли присваивать номера, начинающиеся только с цифры один или семь. Теперь регионы получили доступ к новым сочетаниям и номера на госзнаках могут начинаться с цифр от единицы до девяти.
Жители Москвы в скором будущем получат номера с кодом «999» или «277», а также другими трехзначными комбинациями. Однако новая мера уже вызвала резонанс в Свердловской области, где могут выдавать номера с кодом «666».
Напомним, ранее МВД РФ разрешило использовать автомобильные номерам нового формата владельцам японских машин и мотоциклистам - государственные знаки по ГОСТу Р 50577.
ИСТОЧНИК KP.RU