2020-06-03T00:58:51+03:00
Политика

Казахстан не планирует присоединяться к Союзному государству России и Белоруссии

Касым-Жомарт Токаев рассказал, каким видит развитие интеграции на постсоветском пространстве
Иван ГРАЧЕВ
Поделиться:
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Фото: Пресс-служба Президента КазахстанаПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Фото: Пресс-служба Президента Казахстана
Изменить размер текста:

- У нас нет планов присоединения к Союзному государству России и Беларуси, - заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью kp.ru. - Казахстан активно сотрудничает с Россией и Беларусью в двустороннем формате и в рамках ЕАЭС, ОДКБ, СНГ. Наше приоритетное направление – дальнейшее развитие интеграции в рамках упомянутых организаций.

Журналисты «Комсомольской правды» спросили Токаева, какие формы сотрудничества на постсоветском пространстве он считает наиболее перспективными. Мог бы Казахстан войти в Союзное государство России и Белоруссии? Или наш путь скорее – превращение Евразийского экономического союза - ЕАЭС в некий «Восточный Евросоюз»?

Президент Казахстана ответил, что для его страны большой интерес представляет усиление потенциала ЕАЭС как экономического союза. ЕАЭС, по его мнению, можно было бы превратить в эффективную структуру глобального масштаба. И работа в этом направлении продвигается. К 2025 году будут сформированы общие энергетический, финансовый рынки.

Токаев высказал так же мнение и о спорах, которые возникают между странами внутри ЕАЭС.

- Порой в ЕАЭС, даже на самом высоком уровне, бывают острые дискуссии, - признал президент Казахстана. - Но они продиктованы общим стремлением сделать союз более успешным, авторитетным, привлекательным. Ведь равнодушие – это верный признак деградации.

Полностью интервью президента Казахстана «Комсомольской правде» читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Касым-Жомарт Токаев: Выражение «русская диаспора в Казахстане» неверное
Названа причина смерти 30-летнего актера из "Сумерек"
Казахстан не планирует присоединяться к Союзному государству России и Белоруссии
Путин на совещании обсудит меры поддержки легкой промышленности
Касым-Жомарт Токаев: Никакого двоевластия в Казахстане не существует
В ЦНИИ Минобороны успешно испытали вакцину от коронавируса на обезьянах и хомяках
Президент Казахстана рассказал об угрозе «китайской экспансии» в Центральной Азии
Отказ Казахстана от кириллицы пройдет без «искусственного ускорения»
Строительство военной базы США в Казахстане не обсуждается
Путин утвердил условие применения ядерного оружия
В Москве умер 61 пациент с коронавирусом
Названа дата начала отключения горячей воды в Москве
Правительство поручило Минздраву сохранить резервные места в больницах
Китай запретил госкомпаниям покупать агропромышленные товары в США
Для малышей – мультики, для школьников – образовательные фильмы: в Госавтоинспекции рассказали о работе с детьми
Госавтоинспекция: купили ребенку велосипед – обеспечьте безопасность его использования
В Париже применили слезоточивый газ для разгона акции против полицейского беспредела
Россия и Турция будут вместе создавать лекарство и вакцину от коронавируса
Подготовят новые требования к общежитиям в связи с пандемией коронавируса
Российским автовладельцам начнут выдавать новые номера
МИД РФ: ситуация с правами журналистов в США ухудшается с каждым днем
В России коронавирусом заболели 500 журналистов
Большинство вузов не будут повышать стоимость обучения в следующем учебном году
В ВОЗ рассказали о последствиях отмены финансирования США
Испытавший вакцину от коронавируса рассказал о побочном эффекте