Казахстан не планирует присоединяться к Союзному государству России и Белоруссии

3 Июнь 2020 2020-06-03T00:58:51+03:00

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- У нас нет планов присоединения к Союзному государству России и Беларуси, - заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью kp.ru. - Казахстан активно сотрудничает с Россией и Беларусью в двустороннем формате и в рамках ЕАЭС, ОДКБ, СНГ. Наше приоритетное направление – дальнейшее развитие интеграции в рамках упомянутых организаций.

Журналисты «Комсомольской правды» спросили Токаева, какие формы сотрудничества на постсоветском пространстве он считает наиболее перспективными. Мог бы Казахстан войти в Союзное государство России и Белоруссии? Или наш путь скорее – превращение Евразийского экономического союза - ЕАЭС в некий «Восточный Евросоюз»?

Президент Казахстана ответил, что для его страны большой интерес представляет усиление потенциала ЕАЭС как экономического союза. ЕАЭС, по его мнению, можно было бы превратить в эффективную структуру глобального масштаба. И работа в этом направлении продвигается. К 2025 году будут сформированы общие энергетический, финансовый рынки.

Токаев высказал так же мнение и о спорах, которые возникают между странами внутри ЕАЭС.

- Порой в ЕАЭС, даже на самом высоком уровне, бывают острые дискуссии, - признал президент Казахстана. - Но они продиктованы общим стремлением сделать союз более успешным, авторитетным, привлекательным. Ведь равнодушие – это верный признак деградации.

Полностью интервью президента Казахстана «Комсомольской правде» читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU