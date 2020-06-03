В кораблях Илона Маска заметили заимствование у россиян

3 Июнь 2020 2020-06-03T04:08:26+03:00

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Илон Маск и его компания SpaceX могли перенять у российских космических кораблей концепцию раздельной доставки людей и грузов в космос. Об этом заявляется в публикации немецкой газеты Der Tagesspiegel.

Как считает издание, в новой "постшаттловской" концепции США по сравнению с прошлой произошли значительные изменения.

- Ранее космические челноки могли перевозить как тонны материалов, так и более 20 человек, входящих в состав экипажа, - отметил автор материала. Также он указал на то, что россияне изначально отдавали предпочтение раздельным стартам космических "грузовиков" и пилотируемых кораблей.

ИСТОЧНИК KP.RU