"Мы живем в Матрице". Физик-ядерщик рассказал, кто и зачем ее сотворил

3 Июнь 2020 2020-06-03T07:20:49+03:00

"Мы живем в Матрице". Рассказываем, кто и зачем ее сотворил Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ученые уже доказали что мир иллюзорен, и у каждого наблюдателя своя «голограмма»

Изменить размер текста: A A

Правда ли, что в мире существуют двойники человека или это лишь плод нашего воображения и излишней надуманности?

Физик-ядерщик Дмитрий Сидорин рассказал kp.ru живем ли мы в матрице и кто ее создал.

По словам эксперта, фантасты часто размышляют на эту тему, предполагая, что мир - лишь компьютерная симуляция. На самом деле и гадать не надо, считает физик.

- По сути так и есть. Мир "твердых предметов" удобен и комфортен. Взял стакан, поставил на стол, никуда он не денется. Но есть проблема: он иллюзорен, и мы его сами создали под нас, под возможности наших органов чувств. Да, мы в Матрице, которую сотворили природа и наш мозг, - объяснил специалист.

К слову, ученые уже доказали что мир иллюзорен, и у каждого наблюдателя своя "голограмма". Мысленный эксперимент удалось воплотить "в железе". Его предложил физик Юджин Винером, который утверждал: если один видит, что знаменитый кот Шредингера мертв, друг этого наблюдателя увидит, что кот жив. Это назвали «парадокс друга Винера».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Все вокруг – просто иллюзия»: физик-ядерщик рассказал о муравье, благодаря которому существует наша Вселенная

Дмитрий Сидорин считает, что физики открыли не все энергии и взаимодействия (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU