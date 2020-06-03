2020-06-03T07:20:49+03:00
Наука

"Мы живем в Матрице". Физик-ядерщик рассказал, кто и зачем ее сотворил

Ученые уже доказали что мир иллюзорен, и у каждого наблюдателя своя «голограмма»
Евгений АРСЮХИНЮлия КЕКОВА
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"Мы живем в Матрице". Рассказываем, кто и зачем ее сотворил"Мы живем в Матрице". Рассказываем, кто и зачем ее сотворилФото: Михаил ФРОЛОВ
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Правда ли, что в мире существуют двойники человека или это лишь плод нашего воображения и излишней надуманности?

Физик-ядерщик Дмитрий Сидорин рассказал kp.ru живем ли мы в матрице и кто ее создал.

По словам эксперта, фантасты часто размышляют на эту тему, предполагая, что мир - лишь компьютерная симуляция. На самом деле и гадать не надо, считает физик.

- По сути так и есть. Мир "твердых предметов" удобен и комфортен. Взял стакан, поставил на стол, никуда он не денется. Но есть проблема: он иллюзорен, и мы его сами создали под нас, под возможности наших органов чувств. Да, мы в Матрице, которую сотворили природа и наш мозг, - объяснил специалист.

К слову, ученые уже доказали что мир иллюзорен, и у каждого наблюдателя своя "голограмма". Мысленный эксперимент удалось воплотить "в железе". Его предложил физик Юджин Винером, который утверждал: если один видит, что знаменитый кот Шредингера мертв, друг этого наблюдателя увидит, что кот жив. Это назвали «парадокс друга Винера».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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