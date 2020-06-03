Климкин обвинил украинские власти в конце "национальной идеи освобождения" Крыма

3 Июнь 2020 2020-06-03T08:49:23+03:00

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Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что обсуждение возобновления поставок Украиной воды в Крым станет концом "национальной идеи освобождения" полуострова.

- Это я вам абсолютно ответственно говорю. Потому только враги Украины и коллаборанты могут об этом говорить, точка, - сообщил он в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Украина через Северо-Крымский канал, идущий от Днепра, обеспечивала около 85% от общей потребности Крыма в пресной воде. Воду использовали для полива примерно 140 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий.

ИСТОЧНИК KP.RU