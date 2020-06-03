2020-06-03T11:38:11+03:00
Коронавирус Covid-19

«Про пандемию узнает постепенно»: врач рассказал, как вышедший из комы москвич привыкает к новому миру

52-летний мужчина провел в реанимации два месяца, а когда очнулся, завалил медиков вопросами про коронавирус
Анастасия ВАРДАНЯН
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Больше всего москвича волновал запрет на посещение.Больше всего москвича волновал запрет на посещение.Фото: Shutterstock
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В Центральную клиническую больницу управделами президента 52-летний москвич Олег* попал 6 марта. Мужчине провели сложную операцию по удалению опухоли головного мозга. Через несколько дней из-за осложнений он впал в кому. Без сознания мужчина провел почти два месяца. А потом случилось чудо. Он начал самостоятельно дышать. Как говорят в народе - просто открыл глаза. За это время в мире объявили пандемию, и столица России начала жить по новым правилам. О них Олег ничего не знал.

- Он очень быстро пошел на поправку. И на днях сам зашел в мой кабинет. Первое что спросил: «что такое пандемия». Я решил выдавать информацию дозировано, чтобы его не шокировать. Каждый день рассказываю ему про новые правила жизни. О том, что теперь на улицу можно выходить только в маске, что для машин нужны цифровые пропуска, - рассказал «Комсомольской правде» нейрохирург ЦКБ Андрей Реутов.

Но больше всего москвича волновал запрет на посещение. Напомним, после введения пандемии все больницы города закрыли на карантин. Но для чудом выжившего москвича сделали исключение. После сдачи тестов на коронавирус его жене разрешили приходить в больницу.

- Сейчас он практически в полном порядке и подготовлен к выписке, - сообщили «КП» в пресс-службе ЦКБ.

*Имя изменено

Москва до и во время карантина.Непривычно видеть опустевшую столицу. Но это не повод для грусти! Чем сплоченнее мы уйдем в самоизоляцию, тем быстрее сможем вернуться к обычной жизни!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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