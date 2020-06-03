Польша пригрозила "Газпрому" штрафом в €50 млн
Польский комитет конкуренции и защиты потребителей возбудил дело по Северному потоку -2
Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) возбудил дело против «Газпрома» за отсутствие сотрудничества в ходе антимонопольного расследованияФото: REUTERS
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Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) возбудил дело против "Газпрома" за отказ от сотрудничества во время антимонопольного расследования. Регулятор угрожает "Газпрому" штрафом в размере до 50 миллионов евро из-за непредоставления информации о строительстве газопровода "Северный поток-2"
В начале года Польша потребовала от Газпрома предоставить документы по делу о газопроводе, но компания этого так и не сделала.
ИСТОЧНИК KP.RU