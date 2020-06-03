Достаточно 15 минут разговора: за сколько коронавирус может передаваться другому человеку

3 Июнь 2020 2020-06-03T14:58:07+03:00

Недостаточно просто пробежаться по улице мимо больного человека, нужно вступить в какой-то контакт с ним, находиться рядом некоторое время Фото: Иван МАКЕЕВ

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Среди экспертов по-прежнему нет единого мнения о том, какими способами коронавирус передается чаще всего, а какими реже. Однако по мере появления новых данных специалисты все больше склоняются к тому, что преобладает именно воздушно-капельный путь. От инфицированных поверхностей — дверных ручек, кнопок лифта и т. д. люди заражаются все-таки реже, чем во время непосредственных контактов, считают ученые.

При разговоре, во время совместного пения, даже просто если рядом находится зараженный человек без маски, он выдыхает «вирусный» аэрозоль. Это подтвердил «КП» замдиректора НИИ им. Пастера Роспотребнадзора Александр Семенов. Будучи вирусологом-практиком, он несколько раз летал в охваченный эпидемией COVID-19 Китай, а также оказывал помощь итальянским врачам в Ломбардии.

- В большинстве случаев коронавирус действительно передается воздушно-капельным путем. При этом нужно понимать, что заражение COVID-19 все-таки происходит при достаточно тесных и длительных контактах. Недостаточно просто пробежаться по улице мимо больного человека, нужно вступить в какой-то контакт с ним, находиться рядом некоторое время, - поясняет эксперт.

В среднем для заражения достаточно 10 — 15 минут разговора на расстоянии менее метра. «При этом все будет усугубляться, если ваш собеседник, разговаривая, брызжет слюной. Тогда есть все шансы получить более высокую «дозу» вирусных частиц, и течение болезни может быть более тяжелым», - отметил Семенов.

Напомним, по последним данным на 3 июня в России зафиксировано 432 277 случаев коронавируса. За все время эпидемии в нашей стране погибли 5 215 человек. Выздоровели 195 957 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU