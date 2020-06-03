Есть ли смысл дезинфицировать продукты из магазина, рассказал вирусолог

3 Июнь 2020 2020-06-03T16:01:26+03:00

Замдиректора НИИ им.Пастера Александр Семенов дал советы, как себя разумно вести после возвращения с покупками из супермаркета

Изменить размер текста: A A

- Если исходить из моих собственных наблюдений и практики, то контактный путь передачи коронавируса (то есть через зараженные предметы, поверхности), скорее всего, играет меньшую роль, чем воздушно-капельный, - рассказал замдиректора НИИ им. Пастера Роспотребнадзора вирусолог Александр Семенов. Он знаком с коронавирусной инфекцией не понаслышке - будучи вирусологом-практиком, Семенов несколько раз летал в охваченный эпидемией COVID-19 Китай, а также оказывал помощь итальянским врачам в Ломбардии.

Чаще вирус все-таки передается при непосредственных контактах с зараженными людьми, отмечает эксперт. При этом полностью исключать контактный путь, безусловно, нельзя. «Он очень выгоден для паразита (вируса, бактерии), поэтому тоже имеет место», - пояснил вирусолог в интервью KP.RU.

Есть ли смысл тщательно дезинфицировать продукты и другие покупки из магазинов? Жители китайского Уханя рассказывали, что обязательно протирали, мыли каждый предмет, насколько это возможно. Но тогда еще не было многих знаний о новой инфекции, которые у нас появились к сегодняшнему дню. Может, на самом деле, дезинфекция магазинных покупок избыточна, и без этого можно обойтись?

«Соблюдать стандартные гигиенические требования очень даже нужно», - считает замдиректора НИИ им.Пастера. Но при этом не нужно впадать в фанатизм.

- Купили фрукты и овощи – помойте, принесли какие-то продукты — протрите упаковку перед тем, как ставить на стол или в холодильник. А в том, чтобы дезинфицировать хлеб спиртом, особенно упакованный, я смысла не вижу, - сказал вирусолог.

По последним данным на 3 июня в России зафиксировано 432 277 случаев коронавируса. За все время эпидемии в нашей стране погибли 5 215 человек. Выздоровели 195 957 человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/771267" frameborder="0"></iframe> Как правильно ходить в магазин.Коронавирус изменил всю нашу жизнь. Теперь даже в магазин спокойно не сходишь! Ведь и там нужно соблюдать правила, чтобы не заразиться и не заразить других

ПО ТЕМЕ

Как мы будем жить рядом с коронавирусом дальше: останутся ли маски и дистанция при разговорах

Как грамотно вести себя сейчас и что изменится в нашей жизни после эпидемии — продолжаем разговор с замдиректора Института им. Пастера вирусологом Александром Семеновым (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU