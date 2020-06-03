Эксперт рассказал, когда остановится волна безработицы в России

3 Июнь 2020 2020-06-03T17:46:42+03:00

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В прямом эфире радио «Комсомольская правда» проректор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов рассказал, как в ближайшее время будет развиваться ситуация с безработицей в стране. Он отметил, что становится все больше людей, потерявших рабочие места и рассказал, что есть определенные модели развития налаживания этой ситуации. На данный момент, по оценке специалиста, безработица будет расти, и ее волна остановится только в ноябре 2020 года. У кризиса есть несколько этапов. Первый связан с закрытием предприятий из-за пандемии коронавируса в стране, а второй будет из-за разрыва экономических связей и разрыва потребительского спроса.

«Если нет спроса, то нет необходимости производить что-то. Это внешняя конъюнктура, соответственно, отдаленные последствия, которые удалось определенным компаниям пережить в первые полтора месяца. Они тоже могут сказаться», - пояснил Александр Сафонов.

Также проректор напомнил, что наступят времена, когда на одно место будут претендовать несколько специалистов. И в том, по оценке Сафонова, нет ничего страшного, потому что так работали многие компании и до кризиса. Самые страшные прогнозы скорее вымысел, чем реальное будущее.

«20 миллионов безработных, такого в истории нашей никогда не было, даже в самые тяжелые времена 1995 года. Это слишком пессимистические оценки. Так же, как нет сейчас и 10 миллионов человек безработных, это в большей степени предположения», - дал оценку специалист, в интервью радио «КП».

Он рассказал, что уровень безработных по всей России составляет не более шести миллионом человек. И потенциально этот показатель может вырасти до восьми миллионов, но не более. Александр Сафонов пояснил, что Россия имеет достаточно устойчивую бюджетную сферу, в которую постоянно приходят люди. Этот показатель равен на сегодняшний день 14 миллионам человек. А также он напомнил про экономические взаимосвязи связи и ВВП, который для тотальной безработицы в годовом соотношении должен упасть больше чем на 6,6%. Он посоветовал не разводить панику и поддерживать в людях оптимистический настрой.

Напомним, что за время пандемии коронавируса в России многие потеряли работу. По официальным оценкам Центробанка только за первый месяц безработица в России выросла с 4,4% до 4,6%.

32% трудящихся оказались в вынужденном отпуске, 22% попали под сокращения, еще 22% выразили опасения по поводу увольнения. Лишь 35% не увидели перемен в работе.

Правительство предложило несколько вариантов поддержки безработных граждан. Потерявшие работу люди во время пандемии коронавируса, могут заняться благоустройством городов или стройкой. Также в правительстве приняли решение поддержать компании и ввели новые льготы - отсрочку по уплате налогов и сборов, льготные кредиты, а также кредитные каникулы для бизнеса. Компании, где сохранят штат сотрудников, могут получить безвозмездно деньги на зарплаты людям.

ИСТОЧНИК KP.RU