МЧС предупредило москвичей о сильном дожде с грозой и ветром

3 Июнь 2020 2020-06-03T19:05:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Ждать прекращения дождей в Москве в ближайшее время не стоит. В пресс-службе столичного главка МЧС предупредили москвичей о ливне с грозой и усилением ветра до 17 метров в секунду. Такая погода, по данным ведомства, сохранится в столице до четверга, 4 июня.

«С 19.00 до 10.00 4 июня в Москве ожидается местами очень сильный дождь, в отдельных районах гроза», - передает РИА Новости сообщение пресс-службы столичного главка МЧС

Напомним, накануне в Москве был побит рекорд по осадкам за последние 70 лет. В минувшую пятницу, в столице выпала месячная норма осадков, вдвое превышен прошлый рекорд. По данным Гидрометцентра России, прирост осадков за 12 часов составил 37 мм, что составляет 72% месячной нормы. Как писал сайт kp.ru, май в столице стал самым дождливым за почти 200 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU