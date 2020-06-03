2020-06-03T19:05:26+03:00
Общество

МЧС предупредило москвичей о сильном дожде с грозой и ветром

В столице ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
МЧС предупредило москвичей о сильном дожде с грозой и ветромМЧС предупредило москвичей о сильном дожде с грозой и ветромФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Ждать прекращения дождей в Москве в ближайшее время не стоит. В пресс-службе столичного главка МЧС предупредили москвичей о ливне с грозой и усилением ветра до 17 метров в секунду. Такая погода, по данным ведомства, сохранится в столице до четверга, 4 июня.

«С 19.00 до 10.00 4 июня в Москве ожидается местами очень сильный дождь, в отдельных районах гроза», - передает РИА Новости сообщение пресс-службы столичного главка МЧС

Напомним, накануне в Москве был побит рекорд по осадкам за последние 70 лет. В минувшую пятницу, в столице выпала месячная норма осадков, вдвое превышен прошлый рекорд. По данным Гидрометцентра России, прирост осадков за 12 часов составил 37 мм, что составляет 72% месячной нормы. Как писал сайт kp.ru, май в столице стал самым дождливым за почти 200 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Песков прокомментировал слова Трампа о «ядерном пакте» с Россией
С 3 июня 2020 года в Московской области открылись парикмахерские: какие заведения и как будут работать
Рогозин передал Роскосмосу личный аккаунт в Twitter для продвижения новостей
Основатель Superjob: рынок труда меняется - все идет к сокращению рабочего дня
Лукашенко отправил в отставку правительство
МЧС предупредило москвичей о сильном дожде с грозой и ветром
В Тюменской области создают временные рабочие места
На Мумбаи обрушился первый за более чем 100 лет циклон
По факту разлива топлива в Норильске завели три уголовных дела
Кубок президента России по самбо перенесли с июня на октябрь
Трамп утверждает, что не прятался в бункере во время протестов перед Белым домом
Эксперт рассказал, когда остановится волна безработицы в России
Эксперт прокомментировал возможность массового закрытия магазинов
ЦБ рассказал, как будет проходит восстановление экономики после пандемии
Трамп хочет «ядерного пакта» с Россией
Трамп: участие России в саммите G7 требует здравый смысл
В Нью-Йорке протестующие заменили флаг США на BlackLivesMatter
Швеция признала ошибкой отсутствие карантина: в стране рекордная смертность от коронавируса
Путин не примет участие в глобальном саммите по вакцинам